Mann will sich auf Ibiza von Balkon stürzen – er stand offenbar unter Drogen

Ein Mann hat am Freitagmorgen (3.10.) auf Ibiza, der Nachbarinsel von Mallorca, versucht, sich vom vierten Stock eines Gebäudes in die Tiefe zu stürzen. Der Vorfall ereignete sich in der Urlauberhochburg Platja d’en Bossa, in der sich viele Hotels und Clubs befinden.

Ein vom "Diario de Ibiza" – einer Zeitung aus der Verlagsgruppe der MZ – veröffentlichtes Video zeigt einen Mann, der offenbar versucht, sich von einem Balkon in die Tiefe zu stürzen. Zu diesem Zeitpunkt hängt bereits sein halber Körper über der Brüstung, während mehrere Personen angestrengt versuchen, ihn festzuhalten. Im selben Video ist auch zu sehen, wie ein Nachbar nur wenige Balkone weiter seinem Alltag nachgeht – scheinbar völlig unbeeindruckt von dem dramatischen Geschehen.

Vermieterin unternimmt nichts gegen Exzesse

Zwei Polizisten, bewaffnet mit Schlagstöcken, versuchen ebenfalls, den Mann aufzuhalten. Sowohl die Beamten als auch andere Anwesende bemühen sich, ihn zurück auf die Terrasse zu ziehen, doch der Mann scheint entschlossen, zu springen. Laut Augenzeugen stand er offenbar unter Drogeneinfluss.

Nachbarn berichteten, dass es in der betreffenden Wohnung schon seit längerer Zeit immer wieder zu Vorfällen und Beschwerden komme, die sowohl der Polizei als auch dem Rathaus bekannt seien – ohne dass bisher Maßnahmen ergriffen worden wären. Die Anwohner zeigten sich „verzweifelt“, da auch die Eigentümerin der vermieteten Wohnung nichts gegen das Verhalten des aktuellen Mieters und der übrigen Bewohner unternehme. /slr

