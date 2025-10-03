Nochmal Strandwetter mit knapp 30 Grad, danach wird es kalt und regnerisch

Wird der Samstag der letzte richtige Strandtag auf Mallorca? Das hängt wohl vom individuellen Kälteempfinden ab. Die Temperaturen steigen nochmal auf knapp 30 Grad, die Sonne scheint kräftig und lange. Am Sonntag wird es dann schlagartig kälter und Regenwolken ziehen auf.

Schon am Freitag könnte es regnerisch werden und der Tag der offenen Tür auf der Finca des Musikers Peter Maffay droht ins Wasser zu fallen. Der spanische Wetterdienst Aemet gibt die Regenwahrscheinlichkeit für Pollença am Vormittag mit 75 Prozent an, am Nachmittag mit 80 Prozent.

In Inca liegt die Wahrscheinlichkeit gar bei 100 Prozent. Auch der Regenradar zeigt immer wieder leichte Schauer an. Immerhin blitzt die Sonne dann und wann hinter der Wolkendecke hervor. Eine Regenjacke ist dennoch keine schlechte Idee.

Der Wind mäßig aus südwestlicher Richtung. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 25 bis 26 Grad. Um 19.29 Uhr geht die Sonne unter. Die Nacht wird bei 16 bis 19 Grad recht warm.

So wird das Wetter am Wochenende auf Mallorca

Um 7.48 Uhr geht die Sonne am Samstag auf. Im Süden gibt es ein paar Wolken, die sich im Tagesverlauf verziehen. Im Norden scheint ganztägig die Sonne bei 29 Grad. Die Wassertemperaturen an den Stränden Mallorcas liegen um die 26 Grad. Entsprechend voll dürfte es nochmal an den Buchten werden.

Am Sonntag sinken die Temperaturen auf Höchstwerte von 23 bis 25 Grad. Das fühlt sich im Schatten auf Mallorca recht frisch an - zumindest für Einheimische. Urlauber aus Deutschland werden es als sommerlich empfinden. Die Sonne hat mit einer grauen Wolkendecke zu kämpfen. Regen ist sehr wahrscheinlich. Die Nächte werden bei Tiefstwerten von 11 Grad spürbar kälter.

Zum Start in die neue Woche wechseln sich Sonne und Wolken bei sehr niedriger Regenwahrscheinlichkeit ab. Die Temperaturen bleiben erstmal konstant.