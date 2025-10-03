Patrick Schirmer Sastre

US-Flugzeugträger vor Mallorca: Hier fährt die "USS Gerald R. Ford" in die Bucht von Palma ein

Jetzt ist sie da: Die "USS Gerald R. Ford" ist am Freitagmorgen (3.10.) in die Bucht von Palma eingefahren. Bis zum 8. Oktober darf die 4.500 Mann starke Besatzung des größten Flugzeugträgers der Welt einige Tage Urlaub auf Mallorca machen. Während Händler und Gastronomen auf einen Geldregen durch die freizeitbedürftigen Soldaten hoffen, haben Pazifisten für Freitagnachmittag zu einer Demo gegen die Präsenz des Kriegsschiffs aufgerufen.