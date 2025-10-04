Arbeiter von Eisentor im Nobelviertel Son Vida erschlagen: Gericht verurteilt Unternehmer

Ein Bauunternehmer auf Mallorca hat am Freitag (3.10.) vor einem Strafgericht in Palma eine Haftstrafe von sechs Monaten akzeptiert. Hintergrund ist ein Arbeitsunfall, bei dem im November 2018 ein 60-jähriger Arbeiter auf einer Baustelle in der Nobelurbanisation Son Vida ums Leben kam. Das Opfer wurde von einem rund 544 Kilogramm schweren Tor erschlagen.

Im Rahmen des Prozesses räumte der Angeklagte ein, dass der Verstorbene keine Sicherheitsausrüstung getragen hatte und auch keine Schulung in Arbeitsschutz erhalten hatte. Der Unternehmer gestand daher eine fahrlässige Tötung sowie Verstöße gegen die Arbeitnehmerrechte. Das Urteil erfolgte auf Basis eines vorab mit der Staatsanwaltschaft und der Nebenklage ausgehandelten Vergleichs.

Im Fokus der gestrigen Gerichtsverhandlung stand jedoch weniger das Strafmaß – dieses war mit sechs Monaten bereits einvernehmlich festgelegt worden – als vielmehr die Frage, wer für die Entschädigungszahlungen an die Hinterbliebenen des Opfers aufkommen muss.

Unfall bei Bauarbeiten an Luxusvilla

Der Unfall ereignete sich am Morgen des 23. November 2018 in einem Einfamilienhaus im Carrer Mossa in Son Vida. Dort wurden verschiedene Arbeiten an der Fassade sowie an den Eingangssäulen durchgeführt. Der verstorbene Bauarbeiter, der gemeinsam mit seinem Sohn auf der Baustelle tätig war, hatte das schwere Eingangstor entfernt, um an der dahinterliegenden Säule arbeiten zu können. Um die Tür zu sichern, verwendete er ein einfaches Baustützsystem – eine Konstruktion, die sich im Nachhinein als völlig unzureichend herausstellte.

Das rund eine halbe Tonne schwere Tor kippte um, als die provisorische Stütze nachgab, und begrub den Mann unter sich. Der Arbeiter erlitt schwerste Kopfverletzungen und wurde ins Krankenhaus Son Espases eingeliefert. Trotz mehrerer Operationen verstarb er vier Tage später an den Folgen des Unfalls. Er hinterließ drei Kinder sowie vier Geschwister.

Polizei stellte gravierende Sicherheitsmängel fest

Die Ermittlungen der Nationalpolizei offenbarten schwere Verstöße gegen das Arbeitsschutzgesetz. Die Baufirma verfügte weder über eine präventive Sicherheitsorganisation noch über eine Gefahrenanalyse oder sichere Arbeitsanweisungen. Zudem fehlte es an jeglicher Schutzkleidung oder Schulung der Mitarbeitenden.

Ursprünglich hatte die Staatsanwaltschaft vier Jahre Haft für den Unternehmer gefordert. Dieser hinterlegte vor der Verhandlung 45.000 Euro als Wiedergutmachung für die Familie des Opfers – ein Schritt, der im Strafmaß mildernd berücksichtigt wurde.

Versicherungsfrage bleibt ungeklärt

Unklar bleibt weiterhin, wer für die finanzielle Entschädigung an die Angehörigen des Verstorbenen aufkommen muss. Der Unternehmer beruft sich auf eine bestehende Versicherungspolice, die seiner Meinung nach für solche Fälle aufkomme. Sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Versicherungsgesellschaft argumentierten hingegen, dass die Police keine Arbeitgeberhaftung beinhalte und die Zahlungsverpflichtung daher beim Angeklagten liege. Das Gericht hat die Entscheidung hierzu vertagt.

