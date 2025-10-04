Busse auf dem Rollfeld stoßen zusammen: Drei Passagiere verletzen sich am Flughafen Mallorca
Glassplitter flogen herum, 30 Urlauber stürzten zu Boden. Die Unfallursache ist noch unbekannt
Zwei Busse, die die Passagiere am Flughafen Mallorca vom Flieger zum Terminal bringen, sind am Freitag (3.10.) bei einem Unfall zusammengestoßen. Drei Personen verletzten sich dabei.
Wie es zu dem Zusammenstoß kommen konnte, ist noch nicht ermittelt. Er ereignete sich gegen 16 Uhr. Einer der Busse brachte gerade Passagiere, die aus Athen kamen, zum Terminal. Bei dem Crash zersprangen die Scheiben und Glassplitter flogen herum. Etwa 30 Personen stürzten zu Boden. Die Aufregung war entsprechend groß.
Flugbetrieb nicht beeinträchtigt
Zur Schwere der Verletzungen gibt es noch keine Angaben. Der Flugbetrieb wurde durch den Unfall laut dem Flughafenbetreiber Aena nicht beeinträchtigt. Die Guardia Civil ermittelt nun.
