Das war es wohl mit der Badesaison: Wetter auf Mallorca wird grau und kühl

Nach einem sonnigen und warmen Samstag ist das Wetter am Sonntag (5.10.) grau und kühl geworden. In der kommenden Woche soll es ähnlich weitergehen. Ein größerer Temperaturschub ist vorerst nicht zu erwarten. Für die Warmduscher ist die Strandsaison somit vorbei.

Nicht nur der Samstag war mit 2,2 Grad mehr als der Durchschnitt der Vorjahre warm, auch die Nacht auf Sonntag. An den Küsten gab es sogar nochmal eine Tropennacht mit mehr als 20 Grad.

Graue Wolken zum Start in die neue Woche

Die Nacht auf Montag wird bei 14 bis 18 Grad deutlich kühler. Die neue Woche startet mit grauen Wolken. Hin und wieder kämpft sich die Sonne durch. Am Morgen sind ein paar Regentropfen drin. Erst am Abend wird es heiter. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 22 Grad. Wie bereits am Sonntag weht der Wind böig aus nordöstlicher Richtung. Am Abend flaut er ab. Die Sonne geht um 19.24 Uhr unter.

Von 22 Grad und keinem Regen träumen die Deutschen in der Heimat zwar, zum Baden im Meer ist das aber doch zu kalt. Wer sich dennoch in die Fluten stürzen mag, kann sich auf Wassertemperaturen um die 23 Grad einstellen. Obacht gilt an der Nordküste. Hier hat der spanische Wetterdienst Aemet wegen bis zu drei Meter hohe Wellen die Warnstufe Gelb ausgegeben.

Ab Donnerstag gibt es Regenwetter

Am Dienstag gibt es nochmal ein kurzes Zwischenhoch. Die Temperaturen steigen leicht, die Sonne setzt sich gegen die Wolken durch. Schon am Mittwoch wird es wieder grauer. Ab Donnerstag sind laut Aemet stärkere Regenfälle möglich. Nach heftigen Unwettern sieht es in der Wetterkarte aber nicht aus. Die Temperaturen sinken dann wieder leicht. Schlimm ist das aber nicht. So langsam muss halt die Vorfreude auf Weihnachten auch starten.