31-Jähriger stirbt bei Frontalcrash in Palma – anderer Fahrer lässt ihn zurück und flieht

Ein 31-jähriger Mann ist in der Nacht zum Montag (6.10.) bei einem schweren Verkehrsunfall in Palma ums Leben gekommen. Der Autofahrer starb, nachdem sein Wagen mit einem anderen Fahrzeug kollidiert war, dessen Fahrer anschließend die Flucht ergriff.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 1 Uhr an der Kreisverkehrsausfahrt, die zum Einkaufszentrum FAN Mallorca und zu Mercapalma führt, auf der Straße in Richtung Son Banya. Wie die Ortspolizei Palma bestätigte, geriet ein Volkswagen Golf RR mit zwei Insassen nach einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal mit einem Opel Corsa zusammen, der korrekt unterwegs war. Bei dem Aufprall erlitt der 31-jährige Fahrer des Opels tödliche Verletzungen. Rettungskräfte des Notdienstes 061 sowie Einheiten der Nationalpolizei, der Ortspolizei Palma und der Feuerwehr waren rasch vor Ort, konnten dem Mann jedoch nicht mehr helfen.

Täter wurde noch nicht gefasst

Sowohl der Fahrer des Golfs, als auch der Beifahrer flüchteten. Der Beifahrer begab sich in die Wohnung eines Freundes in El Molinar, wo er begann, Blut zu husten und starke Schmerzen in der Brust hatte. Die Frau des Freundes rief daraufhin den Rettungsdienst.

Der Täter konnte bereits identifiziert werden, wurde jedoch noch nicht gefasst. Die Nationalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.