Tödlicher Frontalcrash in der Nähe von Son Banya: Unfallfahrer stellt sich der Polizei
Der junge Mann ist Medienberichten zufolge als Teilnehmer an illegalen Straßenrennen bekannt
Der Fahrer, der in den frühen Morgenstunden des Montags (6.10.) in der Nähe der Siedlung Son Banya in Palma einen tödlichen Unfall verursacht hatte, ist gefasst. Der 35-Jährige stellte sich am Dienstagmorgen, begleitet von seinem Anwalt, bei der Ortspolizei. Gegenüber den Beamten bestätigte er, der Fahrer des Volkswagen-Golfs gewesen zu sein, der auf die Gegenfahrbahn gefahren und frontal mit dem Opel Corsa zusammengestoßen war. Der 31-jährige Fahrer des anderen Autos starb am Unfallort.
Daraufhin waren sowohl der Fahrer als auch der Beifahrer des Golfs geflüchtet. Den Beifahrer machten die Beamten kurz nach dem Unfall aus. Er hatte sich bei Freunden versteckt. Diese riefen den Krankenwagen, weil er anfing Blut zu husten. Offenbar hatte er bei dem Unfall innere Verletzungen erlitten. Der Fahrer war schnell identifiziert, konnte aber zunächst nicht gefasst werden.
Teilnehmer an illegalen Straßenrennen
Medienberichten zufolge soll es sich bei dem 35-Jährigen um einen polizeibekannten Teilnehmer von illegalen Straßenrennen handeln. Keine 24 Stunden vor dem tödlichen Unfall hatte er eine Anzeige wegen gefährlicher Fahrmanöver kassiert. /pss
