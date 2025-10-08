Hotelzimmer geflutet: Randalierender deutscher Ballermann-Urlauber verurteilt

Ein deutscher Ballermann-Urlauber ist am Mittwoch (8.10.) zu einer Geldstrafe verurteilt worden, weil er in einem Hotelzimmer an der Playa de Palma erheblichen Schaden angerichtet hatte. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht vom 29. auf den 30. April 2024 in einem Hotel im Carrer Bartomeu Calafell.

Zwei Hotelzimmer unter Wasser gesetzt

Der junge Mann zerstörte unter Alkoholeinfluss eine Wasserleitung, eine Duschabtrennung sowie einen Fernseher. Das auslaufende Wasser drang in das darunterliegende Zimmer ein und setzte es unter Wasser, sodass zwei Hotelzimmer vorübergehend geschlossen werden mussten.

Vor Gericht gab der Angeklagte an, sich wegen seiner Trunkenheit nur vage an die Ereignisse erinnern zu können, gestand jedoch seine Tat. Er wurde wegen Sachbeschädigung verurteilt, zu einer Geldstrafe von 360 Euro und einer Schadenersatzzahlung von 2.843 Euro an die Hoteleigentümer.

Ein Freund des Verurteilten, der zunächst mitangeklagt war, wurde freigesprochen. Beide Männer waren kurz nach dem Vorfall am Flughafen Son Sant Joan festgenommen worden, als sie gerade nach Deutschland zurückfliegen wollten. Bereits bei ihrer Festnahme hatten sie jeweils 1.000 Euro zur teilweisen Schadenswiedergutmachung hinterlegt – ein Umstand, der dem Verurteilten strafmildernd angerechnet wurde. /slr

