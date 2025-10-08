Langer Stau auf der Ringautobahn: Lkw blockiert den Berufsverkehr
Ein liegengebliebener Lastwagen auf der Ma-20 hat am Mittwochmorgen (8.10.) für kilometerlange Staus in Palma gesorgt
Gegen 7 Uhr am Mittwochmorgen (8.10.) hat ein Lkw auf der Ringautobahn Ma-20 in Palma eine Panne erlitten und dadurch einen großen Stau an den Zufahrten zur Balearen-Hauptstadt verursacht.
Wie die spanische Verkehrsbehörde DGT dem Online-Portal "Crónica Balear" mitteilte, blieb das Fahrzeug auf der linken Spur in Fahrtrichtung Andratx liegen. Rasch bildete sich eine lange Autoschlange, da der Verkehr im morgendlichen Berufsverkehr besonders dicht war.
Mehrere Kilometer Stau
Gegen 9.30 Uhr reichte der Stau auf der Ma-20 von der Pferderennbahn bis zum Stadion von Atlético Baleares. Einsatz- und Wartungskräfte arbeiten derzeit daran, den liegengebliebenen Lkw zu bergen, damit sich der Verkehr so schnell wie möglich wieder normalisiert.
