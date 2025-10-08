Unwetterwarnung: Sturmtief Alice bringt Dauerregen nach Mallorca

Der spanische Wetterdienst Aemet hat eine gesonderte Unwetterwarnung für den Osten Spaniens und die Balearen ausgegeben. Das Sturmtief Alice soll von Mittwoch (8.10.) bis mindestens Sonntag Dauerregen nach Mallorca bringen. Wobei es unklar ist, ob das Unwetter die Insel überhaupt erreicht. Den schwarzen Peter hat vermutlich erneut Ibiza gezogen.

Laut der Wetterkarte wird der Mittwoch ein sonniger Tag. Am späten Nachmittag tauchen in der nördlichen Hälfte Mallorcas graue Wolken auf. Es bleibt aber trocken. Die Höchsttemperaturen bewegen sich zwischen 27 Grad in Pollença und 24 Grad in Andratx. Der Wind weht schwach, an den Küsten mitunter etwas kräftiger.

Warnstufe Orange auf Ibiza

Die Sonne geht um 19.21 Uhr unter. Die Tiefstwerte werden mit 14 bis 17 Grad in den Morgenstunden erreicht. Um 7.53 Uhr zeigt sich die Sonne am Donnerstag wieder. Am Nachmittag könnte es auf Mallorca regnen. Auf Ibiza gilt die Warnstufe Orange. Mit 100 Litern Niederschlag sind hier wieder Überschwemmungen möglich. Für Mallorca gibt es neben den gesonderten Unwetterwarnung derzeit keine Warnstufe.

Ab Freitag steigt dann auch die Regenwahrscheinlichkeit auf Mallorca. Starkregen und Gewitter sind möglich. Die Sonne gibt sich aber nicht kampflos geschlagen. Hin und wieder blitzt sie hinter den Wolken hervor. Die Höchsttemperaturen sinken auf 23 bis 25 Grad.

So wird das Wetter am Wochenende auf Mallorca

Der Samstag wird regnerisch. Diesmal könnte es sich wirklich einregnen. Es ist wahrscheinlich, dass Aemet im Wochenverlauf noch eine Warnstufe ausgibt. Auch am Sonntag regnet es, wenngleich nicht mehr ganz so stark. Die Temperaturen steigen wieder auf 27 Grad.

Die neue Woche startet dann wechselhaft. Mal regnet es, mal scheint die Sonne. Tagsüber bleiben die Temperaturen konstant, die Nächte werden etwas kühler.