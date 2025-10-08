Wasserrohrbruch mitten in zentraler Einkaufsstraße in Palma

Ein Wasserrohrbruch hat am frühen Mittwochmorgen (8.10.) die zentrale Einkaufsstraße Carrer Oms im Zentrum von Palma unter Wasser gesetzt. Die Havarie, die die Trinkwasserversorgung nicht beeinträchtigt hat, soll nach einem Bericht des "Diario de Mallorca" voraussichtlich bis zum frühen Nachmittag vollständig behoben sein.

Gegen 5.45 Uhr begann Wasser unter hohem Druck aus einer Leitung auf Höhe der Hausnummer 31 auszutreten und überflutete innerhalb kurzer Zeit die Straße. Nach Eingang der Meldung rückten Einsatzkräfte der Stadtwerke Emaya sowie Streifen der Ortspolizei aus, um die Lage unter Kontrolle zu bringen.

Durchgang für Fußgänger möglich

Techniker von Emaya hoben ein Loch im Asphalt aus, um Zugang zur beschädigten Leitung zu erhalten und die Reparatur durchzuführen. Währenddessen regelt die Polizei den Fußgängerverkehr vor Ort. Laut Rathaus ist der Durchgang für Passanten möglich, sofern entsprechende Vorsicht eingehalten wird. Einige Geschäfte in der betroffenen Straße blieben am Morgen geschlossen, da sie durch das ausgetretene Wasser stark beschädigt und vollständig überflutet wurden.

„Wir gehen davon aus, dass die Reparatur bis zum frühen Nachmittag abgeschlossen ist. Die Wasserversorgung war zu keinem Zeitpunkt unterbrochen, auch wenn es vereinzelt zu Druckabfällen gekommen sein könnte“, erklärte Emaya-Präsident Llorenç Bauzá, der sich persönlich ein Bild vor Ort machte. Als mögliche Ursache für die Havarie nannte Bauzá unter anderem das Alter des Leitungssystems.