Tödlicher Unfall bei Son Banya: Haftrichter ordnet U-Haft für 26-jährigen Fahrer an

Im Fall des tödlichen Verkehrsunfalls in der Nähe von Son Banya hat der Haftrichter am Mittwoch (8.10.) U-Haft für den 26-jährigen Unfallfahrer angeordnet. Sein Beifahrer, der nach dem Aufprall zu Fuß floh, gab zu, dass sie an jenem Abend in Son Gotleu gewesen seien und je zwei Gläser Kräuterlikör getrunken hätten. Der Tatverdächtige selbst beharrt darauf, dass er sich an den Unfall nicht erinnert und nicht geflohen sei, sondern dass ein Bekannter ihn aus dem Auto gezogen habe, wo er nach dem Aufprall eingeklemmt und halb bewusstlos gewesen sei, und ihn anschließend nach Hause gebracht habe.

Der Festgenommene, der sich 34 Stunden nach dem Unfall freiwillig bei der Ortspolizei stellte, wurde am Nachmittag dem Untersuchungsgericht Nummer 8 von Palma vorgeführt, das an diesem Tag Bereitschaftsdienst hatte. Von zwei Beamten bewacht, bedeckte er sein Gesicht mit einer Jacke, als er vor den Kameras der wartenden Medien erschien. Der Angeklagte betonte erneut, er wisse nicht, wie sich der Unfall ereignet habe, und er sei nicht geflohen.

Die Staatsanwaltschaft verwies darauf, dass der Beschuldigte Vorstrafen wegen Verkehrsdelikten habe, da er vor vier Jahren wegen Fahrens ohne Führerschein verurteilt worden sei. Deshalb beantragte der Staatsanwalt Untersuchungshaft ohne Kaution wegen des Delikts der fahrlässigen Tötung. Mittlerweile besitzt der Beschuldigte einen gültigen Führerschein.

Der Unfall

Der Unfall ereignete sich am Montag gegen 00.45 Uhr auf der Straße zwischen dem Kreisverkehr des Einkaufszentrums Fan und der Siedlung Son Banya. Der Verdächtige saß am Steuer eines Volkswagen Golf R, der mit einer Geschwindigkeit von 150 Km/h auf die Gegenfahrbahn geriet und frontal mit einem Opel Corsa zusammenstieß. Durch den heftigen Aufprall wurden beide Fahrzeuge weggeschleudert und kamen schließlich auf einer Parallelstraße zum Stillstand.

Als die Rettungskräfte am Unfallort eintrafen, fanden sie den Fahrer des Opel Corsa tot vor – der Volkswagen war leer. Der Beifahrer des Golf suchte kurz darauf medizinische Hilfe in einer Wohnung im Stadtteil El Molinar, da er starke Bauchschmerzen hatte und Blut spuckte. Er gab zu, im Golf Beifahrer gewesen zu sein, und nannte den Fahrer, dessen Personalausweis die Polizei bereits im Auto gefunden hatte.