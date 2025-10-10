Nach mutmaßlicher Biss-Attacke auf Gefängnis-Beamtin: Anklage gegen mallorquinische Aktivistin erhoben

Die israelische Polizei hat am Freitag (10.10.) Anklage gegen die mallorquinische Aktivistin Reyes Rigo erhoben und Untersuchungshaft beantragt. Rigo war in der vergangenen Woche bei der Abfangaktion der Gaza-Hilfsflotte in internationalen Gewässern festgenommen worden und wird beschuldigt, eine Beamtin des Gefängnisses Ketziot gebissen zu haben.

„Die Staatsanwaltschaft hat heute Morgen eine Anklageschrift und einen Antrag auf Untersuchungshaft gegen eine spanische Staatsbürgerin wegen des Angriffs auf eine Gefängniswärterin in Ketziot eingereicht“, teilte die israelische Polizei in einer offiziellen Erklärung mit.

Demnach habe sich Rigo geweigert, ihre Zelle zu betreten, und eine Wärterin in die Hand gebissen, wodurch diese schwere Verletzungen erlitten habe. „Die israelische Polizei wird entschieden gegen jeden Versuch vorgehen, staatliche Symbole oder Beamte anzugreifen, und die Verantwortlichen vor Gericht bringen“, heißt es weiter in der Mitteilung.

Unklarheit über mögliche Freilassung

Die Haftverlängerung von Reyes Rigo war zunächst bis Freitag vom Gericht in Beerscheva angeordnet worden. Ob sie nach dem neuen Antrag auf Untersuchungshaft freigelassen oder weiterhin in Gewahrsam bleiben wird, ist derzeit unklar. Ein Sprecher der israelischen Gefängnisverwaltung lehnte eine Stellungnahme gegenüber der Nachrichtenagentur EFE ab.

Das ist Reyes Rigo

Reyes Rigo ist Akupunkteurin. Sie hat in verschiedenen Ländern Europas und Asiens gearbeitet und lebt seit 2020 wieder in Palma, wo sie geboren wurde. Rigo gilt als leidenschaftliche Verfechterin der Heilkunst. Ihre Sensibilität für soziale Ungerechtigkeiten entwickelte sie 2010 bei einer Indienreise, als sie die Lebensumstände armer Volksstämme tief berührten. Seither arbeitet sie mit NGOs zusammen, um durch Akupunktur bedürftigen Menschen zu helfen.

Auf der Gaza-Hilfsflotte war sie mit zwei anderen mallorquinischen Aktivistinnen unterwegs, der linken Politikerin Lucía Muñoz und der Juristin Alejandra Martínez. Die beiden Begleiterinnen, die seit Anfang der Woche wieder in Spanien sind, haben die spanische Regierung aufgefordert, sich für die Freilassung Rigos einzusetzen.