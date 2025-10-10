Straßenarbeiten gestartet: Zwischen diesen beiden beliebten Küstenorten dürfte es nun oft Staus geben

Auf Mallorca haben am Freitag (10.10.) umfassende Straßenbauarbeiten begonnen, die in den kommenden Monaten auch den Verkehrsfluss beeinträchtigen dürften. Konkret geht es um einen Abschnitt der Schnellstraße Ma-1, die die beliebten Küstenorte Peguera und Port d'Andratx miteinander verbindet.

30 Jahre ohne Sanierung

Bei den Arbeiten zwischen dem Sa-Coma-Tunnel nahe Peguera und dem Hafenort Port d'Andratx handelt es sich um eines der teuersten Straßenbauprojekte dieser Legislaturperiode: 6,4 Millionen Euro werden von öffentlichen Stellen investiert, um den vielbefahrenen Abschnitt zu renovieren. Bezahlt werden die Kosten aus dem sogenannten Inselausgleichsfonds (fondo de insularidad), also Geld, das die Balearen aus Madrid bekommen, um Nachteile der Insellage auszugleichen.

Wie der Inselrat von Mallorca in einer Pressemitteilung bekannt gab, soll durch die Arbeiten die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer erhöht und der Verkehrsfluss verbessert werden. Die letzte Sanierung liege 30 Jahre zurück, in entsprechend schlechtem Zustand befand sich die Fahrbahn zuletzt. So waren Risse und Erosionen festgestellt worden, die durch die jahrzehntelange Abnutzung entstanden sind.

Arbeiten "so weit wie möglich" nachts

Wie der Inselrat ebenfalls bekannt gab, sollen die Arbeiten sechs Monate andauern - zur kommenden Sommersaison dürfte mit etwas Glück also alles fertig sein. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens, das auch im Winter auf dieser Straße herrscht, sollen die Arbeiten "so weit wie möglich" nachts durchgeführt werden. Trotzdem dürfte es zeitweise zu Beeinträchtigungen des Verkehrs kommen. "Die Maßnahme besteht darin, zwischen den Kilometern 21 und 32 (insgesamt 11 Kilometer) eine neue Asphaltschicht aufzutragen", heißt es in der Pressemitteilung. Auch sollen veraltete Verkehrsschilder ausgetauscht, die Fahrbahnmarkierungen erneuert und die Seitenstreifen und Straßengräben gereinigt und freigeschnitten werden.

„Seit etwa zehn Jahren fordern die Einwohner von Andratx und Calvià die Umsetzung dieses Projekts, das nun endlich begonnen hat und in wenigen Monaten Realität sein wird", betonte Inselratspräsident Llorenç Galmés bei einem Baustellenbesuch am Freitag.