Warnstufe Gelb: Wann kommt denn nun der angekündigte Dauerregen nach Mallorca?

Vom Sturmtief Alice, das Mallorca angeblich Dauerregen bringen sollte, war bislang nicht viel zu sehen. Der spanische Wetterdienst Aemet hatte seit Mittwoch in einer gesonderten Unwetterwarnung davor gewarnt. Diese läuft derzeit noch bis mindestens Montag. In den kommenden Tagen könnte es sogar tatsächlich regnen. Wirklich doll oder lange wohl aber nicht.

Am Freitag wechseln sich Sonne und Wolken ab. Immer wieder kann es leicht regnen. In diesem Punkt decken sich die Informationen der Aemet-Wetterkarte mit dem Regenradar. Die Temperatur-Höchstwerte werden mit 24 Grad im Süden Mallorcas erreicht. Der Wind weht flott aus nordöstlicher Richtung.

Sonnenuntergang ist derzeit 19.18 Uhr. Die Temperaturen sinken in der Nacht nur langsam und erreichen in den frühen Morgenstunden Tiefstwerte von 15 Grad in der Inselmitte.

So wird das Wetter am Wochenende auf Mallorca

Um 7.55 Uhr ist am Samstag Sonnenaufgang. Wobei die Sonne sich höchstens sporadisch zeigt. Das Wochenende startet eher grau, Aemet gibt von 8 bis 20 Uhr die Warnstufe Gelb wegen Starkregens und Gewitters für die gesamte Insel aus. Bis zu 20 Liter Niederschlag können fallen. Laut Regenradar tänzelt das Gewitter aber eher um die Insel herum. Es wird regnen, wohl aber nicht auf ganz Mallorca und nur dann und wann.

Die Temperaturen sinken leicht und bewegen sich knapp über der 20-Grad-Marke. Nachts ist die Lage unverändert. Am Sonntag gibt es einen regelrechten Wärmeschub. Plötzlich werden es wieder bis zu 27 Grad. Sonne und Wolken wechseln sich ab. Der Regenschirm sollte aber für den Fall der Fälle in Griffweite bleiben.

Mögliche Gewitter in der neuen Woche

In der neuen Woche geht es wechselhaft weiter. Es kann regnen, es kann gewittern. Manchmal scheint auch die Sonne. Das Herbstwetter ist halt auch auf Mallorca unbeständig.