Mehr als eine Million Euro Beute: Diebesbande stahl systematisch Pakete aus Lieferwagen

Die Nationalpolizei von Palma hat einen Mann festgenommen, der mutmaßlich Mitglied einer hoch spezialisierten Bande ist, die sich darauf spezialisiert hatte, Lieferwagen auf offener Straße auszurauben. Innerhalb von nur vier Tagen entwendeten sie 136 Pakete, darunter eines mit hochwertigem Schmuck, der an ein Luxusgeschäft im Stadtzentrum geliefert werden sollte. Der Gesamtwert der Beute übersteigt eine Million Euro.

Blitzschnell vorgegangen

Wie die Nationalpolizei in einer Pressemitteilung bekanntgab, führten die Beamten Ermittlungen zu mehreren Einbrüchen in Lieferfahrzeuge durch, die zwischen dem 29. September und dem 2. Oktober an verschiedenen Orten in Palma verübt worden waren. Schnell war klar, dass die Täter zunächst gezielt nach Transportfahrzeugen suchten. Sobald diese mit Paketen beladen waren, warteten sie, bis der Fahrer seine erste Zustellung machte.

In diesem Moment, während der Zusteller ein Paket übergab, gingen die Täter blitzschnell vor und bohrten ein kleines, sauberes und kaum sichtbares zylindrisches Loch auf Höhe des Schlosses der hinteren Tür. Dadurch konnten sie das Fahrzeug öffnen und die Pakete stehlen. Unmittelbar danach klebten sie einen weißen Aufkleber über das Loch, damit es nicht auffiel und der Fahrer den Diebstahl nicht bemerkte. Dieses Vorgehen wiederholten sie mindestens sechs Mal.

Eine Million Euro Beute

Die Ermittlungsgruppe der Zentralwache der Nationalpolizei übernahm den Fall, nachdem innerhalb von nur vier Tagen mehrere Anzeigen eingegangen waren. Die mutmaßlichen Täter hatten 136 Pakete gestohlen – viele davon mit geringem Wert –, doch unter ihnen befand sich ein Paket mit Schmuck im Wert von fast einer Million Euro, das an ein Juweliergeschäft geliefert werden sollte. Der Gesamtwert der Beute übersteigt damit eine Million Euro.

Letztlich konnten die Ermittler am Donnerstag (9.10.) einen Mann festnehmen, der gerade an Palmas Flughafen war und die Insel verlasen wollte. Er wurde dem Untersuchungsrichter vorgeführt, der seine Untersuchungshaft anordnete.

Einige der gestohlenen Pakete konnten die Beamten sicherstellen, andere dagegen nicht. Die Ermittlungen dauern an, möglicherweise wird es zu weiteren Festnahmen kommen. /somo