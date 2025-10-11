Sturmtief Alice auf Mallorca: mehrere Events abgesagt und Warnstufe Orange ausgeweitet

Das Sturmtief "Alice" hat am Samstagmorgen (11.10.), wie zuvor vom spanischen Wetterdienst Aemet angekündigt, Mallorca erreicht. Seit 8 Uhr morgens gilt in mehreren Mallorca-Gemeinden die Warnstufe Orange wegen Starkregens und Gewitter. Diese bleibt noch bis 20 Uhr am Samstagabend bestehen. Gegen 13 Uhr gaben die Rettungskräfte 112 auf "X" bekannt, dass die Orange-Warnstufe auf das gesamte Gebiet der Balearen ausgeweitet wird.

Konkret werden Niederschlagsmengen von bis zu 40 Litern pro Quadratmeter in einer Stunde und bis zu 100 Litern pro Quadratmeter innerhal von drei bis vier Stunden erwartet.

Wassermassen an vielen Orten

Zunächst hatte der spanische Wetterdienst Aemet die Warnstufe Orange nur für den Norden und Nordosten Mallorcas. Die übrigen Gegenden der Insel bekamen nur die Warnstufe Gelb. Im Tagesverlauf änderte sich diese Einstufung. Ab 20 Uhr soll es sich aber beruhigen, dann wird Inselweit Warnstufe Gelb gelten. Erst am Sonntag (12.10.) um 18 Uhr werden die Warnstufen für ganz Mallorca aufgehoben.

Dass der Wetterdienst diesmal recht behalten hat mit seiner Prognose, zeigte sich bereits am Samstagmorgen. In Ses Salines wurden bereits um kurz nach 8 Uhr mehr als 30 Liter Regen pro Quadratmeter gemessen. In Portocristo erreichte die Regenfront den Küstenort gegen 8.45 Uhr, gegen 9 Uhr öffnete der Himmel auch in Cala Ratjada und Artà seine Schleusen. Dort regnete es sich im Laufe des Vormittags kräftig ein. Immer wieder machten auch Blitze und Donner auf sich aufmerksam. In anderen Gemeinden wie beispielsweise Sóller blieb es dagegen zunächst trocken und sogar die Sonne kam teilweise durch die Wolkendecke.

Im Tagesverlauf kam aber fast überall auf der Insel Regen herunter. Zahlreiche Videos in den sozialen Netzwerken heftige Regenschauer, darunter auch in Sa Pobla und Felanitx. In Portocristo sind auf Privatvideos Autos zu sehen, die durch komplett überschwemmte Straßen fahren. Wie in Sturzbächen fließen die Regenmassen auf den Aufnahmen über Terrassen und Bürgersteige.

Zu größeren Unglücken oder Rettungseinsätzen kam es aber bis zum Nachmittag nicht. Viele Menschen scheinen die Ratschläge der Rettungskräfte zu berücksichtigen und bleiben aufgrund der unsicheren Wetterlage besser zuhause.

Events abgesagt

Das Unwetter zieht auch eine Reihe von Absagen von Events mit sich. Eines der ersten betroffenen Ereignisse ist die „Nit de l’Art de Santanyí, Canal’Art 2025“, die an diesem Samstag stattfinden sollte. Der Gemeinderat hat beschlossen, sie auf Freitag (17.10) zu verschieben, um die Sicherheit der Besucher, Künstler und Kunstwerke zu gewährleisten, von denen die meisten unter freiem Himmel ausgestellt sind. Im Inselosten wurden zudem zahlreiche Sportereignisse abgesagt. Wie das Rathaus von Capdepera bekanntgab, wurde auch der samstägliche Wochenmarkt in Cala Ratjada gecancelt.

Wie geht es weiter?

Während es am Samstag nur knapp über 20 Grad sind, folgt am Sonntag (12.10.) voraussichtlich ein regelrechter Wärmeschub. Plötzlich werden es wieder bis zu 27 Grad, prognostiziert Aemet. Sonne und Wolken wechseln sich ab. Der Regenschirm sollte aber für den Fall der Fälle in Griffweite bleiben. In der neuen Woche geht es wechselhaft weiter. Es kann regnen, es kann gewittern. Manchmal scheint auch die Sonne. Das Herbstwetter ist halt auch auf Mallorca unbeständig.