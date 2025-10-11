Sturmtief Alice erreicht Mallorca - einige Events abgesagt

Das Sturmtief "Alice" hat am Samstagmorgen (11.10.), wie zuvor vom spanischen Wetterdienst Aemet angekündigt, Mallorca erreicht. Seit 8 Uhr morgens gilt in mehreren Mallorca-Gemeinden die Warnstufe Orange wegen Starkregens und Gewitter. Diese bleibt noch bis 20 Uhr am Samstagabend bestehen.

Wassermassen an vielen Orten

Betroffen ist vor allem der Norden und Nordosten Mallorcas. Die übrigen Gegenden der Insel könnten glimpflicher davonkommen, hier gilt "nur" die Warnstufe Gelb. Diese hält auch weiter an, wenn sich die Lage ab 20 Uhr im Osten etwas beruhigen dürfte. Erst am Sonntag (12.10.) um 18 Uhr werden die Warnstufen für ganz Mallorca aufgehoben.

Dass der Wetterdienst diesmal recht behalten hat mit seiner Prognose, zeigte sich am Samstagmorgen. In Ses Salines wurden bereits um kurz nach 8 Uhr mehr als 30 Liter Regen pro Quadratmeter gemessen. In Portocristo erreichte die Regenfront den Küstenort gegen 8.45 Uhr, gegen 9 Uhr öffnete der Himmel auch in Cala Ratjada und Artà seine Schleusen. Dort regnete es sich im Laufe des Vormittags kräftig ein. Immer wieder machten auch Blitze und Donner auf sich aufmerksam. In anderen Gemeinden wie beispielsweise Sóller blieb es dagegen zunächst trocken und sogar die Sonn kam teilweise durch die Wolkendecke.

Derweil zeigen zahlreiche Videos in den sozialen Netzwerken heftige Regenschauer, darunter auch in Sa Pobla und Felanitx. Wie in Sturzbächen fließen die Regenmassen auf den Aufnahmen über Terrassen und Bürgersteige.

Events abgesagt

Das Unwetter zieht auch eine Reihe von Absagen von Events mit sich. Eines der ersten betroffenen Ereignisse ist die „Nit de l’Art de Santanyí, Canal’Art 2025“, die an diesem Samstag stattfinden sollte. Der Gemeinderat hat beschlossen, sie auf Freitag (17.10) zu verschieben, um die Sicherheit der Besucher, Künstler und Kunstwerke zu gewährleisten, von denen die meisten unter freiem Himmel ausgestellt sind. Im Inselosten wurden zudem zahlreiche Sportereignisse abgesagt. Wie das Rathaus von Capdepera bekanntgab, wurde auch der samstägliche Wochenmarkt in Cala Ratjada gecancelt.

Wie geht es weiter?

Während es am Samstag nur knapp über 20 Grad sind, folgt am Sonntag (12.10.) voraussichtlich ein regelrechter Wärmeschub. Plötzlich werden es wieder bis zu 27 Grad, prognostiziert Aemet. Sonne und Wolken wechseln sich ab. Der Regenschirm sollte aber für den Fall der Fälle in Griffweite bleiben. In der neuen Woche geht es wechselhaft weiter. Es kann regnen, es kann gewittern. Manchmal scheint auch die Sonne. Das Herbstwetter ist halt auch auf Mallorca unbeständig.