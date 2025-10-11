Tragödie in Can Picafort: 67-Jähriger ertrunken, Ehefrau verletzt

Ein 67-jähriger Mann ist am Freitagnachmittag (10.10.) beim Schwimmen an der Playa de Son Bauló im Badeort Can Picafort (Gemeinde Santa Margalida) ums Leben gekommen. Trotz intensiver Wiederbelebungsmaßnahmen konnten Notärzte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Eine 47-jährige Frau, die ihn begleitete, überlebte. Laut Medienberichten handelt es sich bei beiden um Deutsche.

Das Unglück ereignete sich gegen 18 Uhr beim Baden. Der Mann eilte offenbar seiner Frau zur Hilfe. Andere Badegäste sowie der Rettungsschwimmer eines Hotels konnten die beiden aus dem Wasser holen, doch der Mann befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits in einem Zustand des Herz- und Atemstillstands.

Die mit zwei Notfallfahrzeugen des öffentlichen Gesundheitsdienstes Ib-Salut eingetroffenen Rettungskräfte versuchten vergeblich eine erweiterte Reanimation. Die Frau war ansprechbar und wurde ins Krankenhaus von Muro gebracht.

Die Guardia Civil nahm noch am Unfallort die Ermittlungen auf. Die Beamten informierten das zuständige Gericht über den Todesfall, damit der diensthabende Richter die Freigabe des Leichnams veranlassen konnte.