Munitionslager am Flughafen Mallorca: Spanien baut Bunker auf Luftwaffenbasis Son Sant Joan

Die spanische Luftwaffe bekommt auf ihrer Basis am Flughafen auf Mallorca ein neues Munitionslager vom Typ „Iglu“. Wie aus einem Bericht des Fachportals Infodefensa.com vom Sonntag (12. 10.) hervorgeht, soll dort die Munition für Kampfjets, Kampfhubschrauber und Drohnen gelagert werden. Die"Base Aérea de Son Sant Joan" befindet sich auf dem Areal des gleichnamigen Großflughafens.

Laut der Veröffentlichung wurde der Bauauftrag für 1,7 Millionen Euro an eine Unternehmensgemeinschaft (UTE) vergeben, die aus den Firmen MAB, Grupo Render Industrial und Coexa besteht. Ziel des Projekts ist es, die Basis entsprechend den Vorgaben des spanischen Verteidigungsministeriums mit einer modernen und sicheren Anlage für die Lagerung von Sprengstoffen und Munition auszustatten.

60 Zentimeter dicke Erdschicht soll Druckwellen dämpfen

Der Bunker wird so konzipiert, dass er äußeren Explosionen standhält. Das Depot soll 27 Meter lang, 9,1 Meter breit und 4,5 Meter hoch werden. Die Wände aus Stahlbeton werden zwischen 40 Zentimeter und 1,2 Meter stark sein und zusätzlich mit einer 60 Zentimeter dicken Erdschicht bedeckt, um Druckwellen zu dämpfen. Eine doppelflügelige, zehn Millimeter starke Stahltür sorgt für zusätzlichen Schutz.

Im Inneren wird der Raum offen gestaltet und mit explosionsgeschützten elektrischen Anlagen ausgestattet, um Funkenbildung oder Kurzschlüsse zu vermeiden. Auch Beleuchtung und Verkabelung werden speziell abgeschirmt installiert.

Einsatzgebiet der Einheit ist der westliche Mittelmeerraum

Die Luftwaffeneinheit Ala 49, die auf der Basis Son Sant Joan stationiert ist, ist auf Such- und Rettungseinsätze sowie maritime Überwachung spezialisiert. Sie verfügt über Flugzeuge des Typs CASA CN-235 VIGMA sowie Hubschrauber AS332 Super Puma und NH90, die bei Rettungseinsätzen über See und an Land eingesetzt werden. Das Einsatzgebiet umfasst den westlichen Mittelmeerraum – einschließlich der Balearen, der levantinischen Küste und Teilen Nordafrikas.

