Urlauber in Palma brutal überfallen – Polizei findet gestohlene Luxusuhr im Flugzeug nach Barcelona

Die Nationalpolizei hat einen Mann festgenommen, der verdächtigt wird, einem Urlauber in der Innenstadt von Palma gewaltsam eine Luxusuhr im Wert von mehr als 56.000 Euro geraubt zu haben. Das geht aus einer Pressemitteilung der Polizei vom Montag (13.10.) hervor.

Die Tat ereignete sich am vergangenen Mittwoch in der Nähe der Plaça de la Reina in Palma. Der Urlauber war dort gegen 23 Uhr gemeinsam mit seiner Begleiterin unterwegs, als sich ihm ein junger Mann von hinten näherte, ihn an der Hand packte und versuchte, ihm die Uhr vom Handgelenk zu reißen. Als der Urlauber sich wehrte, schlug der Angreifer mehrmals heftig auf seinen Rücken und ins Gesicht, traf ihn am linken Jochbein und trat anschließend auf ihn ein, nachdem das Opfer zu Boden gegangen war.

Der Urlauber versuchte noch, den Räuber festzuhalten, indem er ihn an der Kleidung und an einem Rucksack packte. Schließlich gelang es dem Täter jedoch, sich loszureißen und mit der erbeuteten Uhr zu fliehen. Die Uhr soll laut Polizeiangaben einen Wert von über 56.000 Euro haben. Das Opfer wurde wegen seiner Verletzungen medizinisch versorgt und erstattete anschließend Anzeige bei der Nationalpolizei. In der sichergestellten Tasche des Täters fanden die Ermittler ein Mobiltelefon, das später zur Identifizierung des Mannes beitrug.

Flucht nacht Barcelona

Die Ermittlungen des Raubdezernats der Polizeiwache Palma ergaben, dass der Verdächtige kurz nach der Tat die Insel mit einem Flug nach Barcelona verlassen wollte. Die Beamten richteten daraufhin ein Fahndungs- und Festnahmekommando ein, um sowohl den Täter als auch die gestohlene Uhr zu finden. Wie die Polizei mitteilte, bestieg der Mann eilig den Flug nach Barcelona und nahm nur Handgepäck mit – offenbar mit dem Ziel, nach dem Überfall zu fliehen. Der Polizeidienst am Flughafen von Barcelona wurde von den Kollegen aus Palma informiert und bereitete die Festnahme vor.

Nach der Landung wurde der mutmaßliche Täter unter den Passagieren identifiziert. Da er die Uhr nicht bei sich trug, durchsuchten die Beamten den Sitzplatz im Flugzeug – und fanden das Schmuckstück schließlich unter dem Sitz versteckt. Die Uhr wurde sichergestellt und soll an ihren rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben werden.