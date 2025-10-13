Wanderer entdecken stark verweste Leiche in einem verlassenen Häuschen auf Mallorca

Eine Gruppe Wanderer hat am Sonntag (12.10.) eine stark verweste Leiche im Norden Mallorcas gefunden. Zu dem grausigen Fund kam es auf der öffentlichen Finca Son Real in der Gemeinde Santa Margalida. Ersten Erkenntnissen zufolge ist die Person bereits vor Monaten gestorben.

Keine Anzeichen für Gewalt

Die Wanderer entdeckten den Körper, als sie in ein leerstehendes Häuschen schauten. Dieser war mit Decken oder einem Schlafsack bedeckt. Vieles deutet darauf hin, dass die Person im Schlaf gestorben ist. Anzeichen für Gewalt gab es laut Angaben der Guardia Civil nicht. Eine Autopsie soll nun die Todesursache feststellen. /pss