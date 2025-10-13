Warnstufe Orange auf der ganzen Insel: Die Unwetter-Saison geht weiter auf Mallorca

Nach den Unwettern am Wochenende hat das Wetter am Montagmorgen (13.10.) nur eine kurze Verschnaufpause eingelegt. Ab 14 Uhr und bis Mitternacht hat der spanische Wetterdienst Aemet Warnstufe Gelb wegen Regen und Gewitter ausgerufen. Die Wetterwarnung gilt auf der gesamten Insel. Bereits vorher kam es unter anderem in Palma zu vereinzelten Schauern. Die Temperaturen erreichen die 26 Grad in Palma, im Rest der Insel ist es nur unwesentlich kühler.

Warnstufe Orange am Dienstag

Am Dienstag geht es weiter mit dem Schmuddelwetter. Zwischen Mitternacht und 18 Uhr gilt auf der ganzen Insel Warnstufe Orange wegen Regen und Gewitter. Danach wird die Wetterwarnung bis Mitternacht auf Gelb herabgestuft. Die Höchstwerte liegen bei rund 24 Grad. Am Mittwoch soll es mit Regen und Gewitter weitergehen. Eine Wetterwarnung ist diesbezüglich allerdings noch nicht ausgerufen worden. Erst gegen Ende der Woche soll sich das Wetter beruhigen.

In den vergangenen Tagen war es auf Mallorca immer wieder zu teilweise starken Regenfällen gekommen. Laut Daten von Aemet fielen zwischen Freitag und Sonntag in Port de Pollença insgesamt 85,4 Liter pro Quadratmeter. In Sa Pobla waren es im gleichen Zeitraum 78 Liter pro Quadratmeter. Platz drei belegte die Messstation am Wallfahrtsort Lluc, wo innerhalb von drei Tagen 73,9 Liter fielen.

Komplizierte Situation auf Ibiza und Formentera

Auf Mallorcas Nachbarinseln Ibiza und Formentera, auf denen es in den vergangenen Wochen immer wieder zu Überschwemmungen gekommen war, bleibt die Situation kritisch. Hier gilt bereits am Montag Warnstufe Orange. Es werden Niederschläge von bis zu 50 Litern pro Quadratmeter erwartet. Aufgrund der meteorologischen Bedingungen wird der Unterricht an den Schulen der beiden Inseln am Montag bereits um 12 Uhr beendet. Die Balearen-Regierung hat alle Eltern aufgefordert, ihre Kinder bis 13 Uhr abzuholen.