Jetzt erst? Auswärtiges Amt warnt vor Unwettern in Spanien
Reisenden an Spaniens Mittelmeerküste sei zur Vorsicht geraten: Anhaltenden Unwetter bringen viel Regen mit und können zu schweren Überschwemmungen führen
Das Auswärtige Amt warnt Reisende im Südosten Spaniens und im Gebiet um die Metropole Valencia vor schweren Unwettern, die bereits seit Tagen in der Mittelmeerregion wüten. Touristen müssten mit intensiven Regenfällen, heftigen Gewitterstürmen und daraus resultierenden Sturzfluten und Überschwemmungen rechnen, hieß es unter Berufung auf die spanische Wetteragentur Aemet. Reisende vor Ort sollten sich über Medien, ihre Unterkunft oder ihren Reiseveranstalter über betroffene Gebiete informieren.
Flugausfälle und Überflutungen
Das Sturmtief "Alice" hat in den vergangenen Tagen bereits in der Region und zuletzt auch auf den Balearen-Inseln Überschwemmungen verursacht. Tiefgaragen und Straßen wurden überflutet. Am Wochenende gab es zudem zahlreiche Flugausfälle auf dem internationalen Flughafen von Mallorca. Auch auf Ibiza musste der Flugbetrieb wegen des starken Regens und Überflutungen zeitweise eingestellt werden.
Die Unwetter im Osten der Iberischen Halbinsel und auf den Balearen sollen nach Aemet-Angaben noch bis Mittwoch anhalten. Ab Donnerstag bis zum Wochenende kämen Regenfälle auch auf die im Atlantik gelegenen Kanarischen Inseln zu.
