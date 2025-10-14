Warnstufe Orange: Wann es am Dienstag auf Mallorca wirklich regnen dürfte

Das derzeit rund um Mallorca brodelnde Unwetter ist bislang glimpflich verlaufen. Am Montag (13.10.) gab es laut dem spanischen Wetterdienst Aemet an der Balearen-Universität in Palma mit 11 Litern pro Quadratmetern die meisten Niederschläge. In der Serra d'Alfàbia wurden 10 Liter pro Quadratmeter gemessen, in den Messstationen der Gemeinde Pollença wurden 6 Liter verzeichnet.

Auch in der Nacht kam es nur zu vereinzelten Regenfällen auf der Insel. In Porto Pi und Cap Blanc wurden bis 8 Uhr jeweils 7 Liter gemessen. Am Flughafen Palma fielen 6 Liter pro Quadratmeter. Jeweils fünf Liter pro Quadratmeter fielen in den Gemeinden Campos, Porreres und Llucmajor.

Regen erst am Nachmittag

Am Dienstag gilt noch bis 18 Uhr inselweit die Warnstufe Orange wegen Regen und Gewitter, dennoch sieht es zunächst so aus, als ob es am Vormittag weitgehend trocken bleiben dürfte. Zwar hängen dunkle Wolken über der Insel und der ein oder andere Schauer ist nicht ausgeschlossen. Das große Regengebiet befindet sich aber im Norden der Insel. Dem Wetterportal "Meteo de les Illes" zufolge soll es am Nachmittag wieder anfangen zu regnen. Aemet stuft die Warnstufe ab 18 Uhr auf Gelb herunter. Ab Mitternacht gilt keine Wetterwarnung mehr. Die Temperaturen sinken im Vergleich zum Vortag leicht. In Palma und Llucmajor werden am frühen Nachmittag bis zu 25 Grad erwartet, im Rest der Insel ist es ein bis zwei Grad kühler.

So ist die Lage am Flughafen

Am Flughafen ist die Lage am Dienstagmorgen vergleichsweise entspannt, nachdem es am Montag wetterbedingt zu zahlreichen Verspätungen gekommen war. Zwar müssen die Fluggäste bei vereinzelten Flügen ein wenig auf den Start warten, in den meisten Fällen sind die Maschinen aber vergleichsweise pünktlich.

So geht es am Mittwoch weiter

Wie das Wetter am Mittwoch weitergeht, ist unklar. Aemet warnt vor Niederschlägen und möglichen Gewittern, auf der Wetterkarte ist aber eher ein Sonne-Wolken-Mix eingezeichnet. Die Temperaturen bleiben auf dem Niveau vom Dienstag.