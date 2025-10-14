Zu Fuß auf der Flughafenautobahn unterwegs: Mann stirbt bei Unfall auf Mallorca

Tödlicher Verkehrsunfall in der Nacht auf Mallorca: Ein 46-jähriger Fußgänger ist am späten Montagabend (13.10.) nahe dem Flughafen Son Sant Joan von einem Auto überfahren worden und dabei ums Leben gekommen. Nach Angaben eines Sprechers der Guardia Civil kam es gegen 23 Uhr auf der Ma-19, der Autobahn von Llucmajor in Richtung Palma, zu dem folgenschweren Unglück.

Demnach erfasste ein Autofahrer den Fußgänger mit seinem Wagen unmittelbar an der Ausfahrt zum Flughafen. Das 46-jährige Unfallopfer starb noch am Ort des Geschehens. Der Autofahrer erlitt einen schweren Schock und musste medizinisch behandelt werden. Körperlich blieb der Mann unverletzt. Ein Alkoholtest verlief negativ.

Autofahrer hatten den Fußgänger zuvor gefilmt

Die Polizei sperrte die Unfallstelle ab, der Leichnam wurde gegen 0.15 Uhr abtransportiert. Wie die Online-Plattform "Crónica Balear" berichtet, hatten bereits vor dem Unfall mehrere Autofahrer gemeldet, dass auf der Autobahn ein Fußgänger unterwegs sei. Kurz darauf ging der Notruf ein, dass es zu einem Unfall gekommen sei. Die Rettungskräfte konnten an Ort und Stelle nichts mehr für den Mann tun. Crónica Balear berichtet, der 46-Jährige sei bei dem Unfall geköpft worden.

Mehrere Autofahrer spielten dem Medium Dashcam-Videos zu, die den Fußgänger kurz vor dem Unfall auf der Autobahn zeigen. Der Mann war links neben der linken Spur direkt an der Mittelleitplanke unterwegs. Zunächst gab es keine Anhaltspunkte dafür, warum der Mann zu Fuß auf der Schnellstraße lief.

Ähnlicher Unfall 2017

Im Dezember 2017 kam es zu einem ähnlichen Unfall ganz in der Nähe. Damals erfasste ebenfalls ein Auto einen Mann, der versuchte, die Autobahn zu überqueren. Dabei handelte es sich um einen 34-jährigen Angestellten am Flughafen, der offenbar zu Fuß unterwegs zu seiner Schicht war. Immer wieder nutzen Mitarbeiter des Flughafens den gefährlichen Weg über die Autobahn, um zu ihrem Arbeitsplatz zu kommen.