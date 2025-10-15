Achtung: Heute keine Rettungsschwimmer an den Stränden auf Mallorca

Seien Sie heute besonders vorsichtig beim Baden: Die Gewerkschaft der Rettungsschwimmer auf den Balearen (Unió de Socorristes de Balears) warnt davor, dass die Strände der Inseln während des für diesen Mittwoch (15.10) ausgerufenen spanienweiten Generalstreiks nicht überwacht werden. Die seit Langem mit ihren Arbeitsbedingungen unzufriedenen Lebensretter machen dafür die Generaldirektion für Notfälle und die balearische Landesregierung verantwortlich.

In einer Mitteilung wirft die Gewerkschaft der Regierung vor, sie habe in ihrer Verordnung zu MIndestdiensten im Rahmen des Generalstreiks „die Strände vergessen“ - ein Seitenhieb darauf, dass hingegen während des kürzlich von den Rettungsschwimmern ausgerufenen unbefristeten Streiks eine "hundertprozentige Mindestbesetzung“ der Wachtürme angeordnet worden war. Angesicht dessen werde man an diesem Mittwoch „aus Solidarität mit allen Beschäftigten“ und „als Protest gegen die Unterdrückung der Völker dieser Welt“ die Arbeit niederlegen.

Die Rettungsschwimmer rufen in ihrer Mitteilung dazu auf, sich deswegen an den Stränden „vorsichtig und verantwortungsbewusst“ zu verhalten. Die Abwesenheit von Rettungsschwimmer könne an diesem Tag auch die Unfallprävention beeinträchtigen.

Der spanienweite Generalstreik am Mittwoch steht im Zusammenhang mit Protesten in Solidarität mit Palästina die auch von Lehrergewerkschaften und Studierenden unterstützt werden.