Nach dem ausgebliebenen Unwetter: So geht es mit dem Wetter weiter auf Mallorca

Der Dienstag (14.10.) war mal wieder einer dieser Tage, an denen der spanische Wetterdienst Aemet mit seiner Prognose weitgehend daneben lag. Warnstufe Orange wegen Regen und Gewitter war für die ganze Insel angekündigt, später wurde diese für alle Gegenden außer dem Süden abgeschwächt. Zudem wurden Höchstwerte von 24 Grad erwartet. Zu Niederschlägen kam es zwar örtlich, aber über weite Teile des Tages schien sogar die Sonne.

So war das Wetter am Dienstag

An diesen Messstationen wurde der meiste Regen verzeichnet:

Cap Blanc: 24 Liter pro Quadratmeter

Flughafen Palma 12 Liter

Santa Maria: 6 Liter

Flugplatz Son Bonet: 6 Liter

Zudem waren die Temperaturen deutlich höher als vorausgesagt:

Palma, Portopí 29 Grad

Calvià 27 Grad

Flugplatz Son Bonet: 27 Grad

Cap Blanc, 27 Grad

Balearen-Universität 27 Grad

Santanyí, 26 Grad

So geht es am Mittwoch weiter

Am Mittwoch gilt noch bis 11 Uhr Warnstufe Gelb wegen Regen und Gewitter im Norden der Insel. Die Niederschläge könnten noch bis zum Mittag andauern. Auf der Wetterkarte hat Aemet auch in anderen Gegenden der Insel Regenwolken eingezeichnet. Ob der Regenschirm aber wirklich mitmuss, bleibt abzuwarten. Spätestens am Abend dürfte es mit den Schauern vorbei sein. Die Höchstwerte im Laufe des Tages liegen mit 22 Grad leicht unter den angekündigten Werten vom Dienstag. Der Wind weht schwach bis mittel aus nördlicher bis nordöstlicher Richtung.

Auch am Donnerstag sieht Aemet die Möglichkeit, dass es zu vereinzelten Schauern und Gewittern kommt. Die Regenwahrscheinlichkeit ist mit maximal 40 Prozent aber sehr niedrig. Die Temperaturen halten sich in etwa auf dem Niveau des Vortags.

Zum Wochenende hin bleibt die Vorhersage in ihrer Unbeständigkeit beständig. Alles deutet darauf hin, dass es zu einem Sonne-Wolken-Mix mit gelegentlichen Schauern kommt, die auch mal kräftiger ausfallen können. Die Temperaturen steigen im Vergleich zum Wochenbeginn wieder leicht an.