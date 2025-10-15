Das erste unabhängige Trinkwasser-Ökosystem für Mallorca

Kaum eine Region spürt den Mangel an Wasser und die Folgen dieses Umweltproblems so stark wie Mallorca. Sinkende Grundwasserspiegel, steigende Preise und der enorme Verbrauch durch Tourismus belasten die Insel seit Jahren und die Lage verschärft sich weiter. Nun stellt ein deutsches Start-up eine Lösung vor, die diese Abhängigkeit nachhaltig verändern könnte: Airspring zeigt am 16. Oktober im Club Diario de Mallorca das weltweit erste vollständig autarke Trinkwasser-Ökosystem.

Pure und Pure Pro: Sauberes Wasser aus jedem Hahn

Mit Airspring Pure hat das Unternehmen ein hoch entwickeltes Umkehrosmose-System geschaffen, das Trinkwasser direkt am Einsatzort reinigt – frei von Schadstoffen, Mikroplastik und Chlor. Das Schleppen von Flaschen hat ein Ende: Die kompakte Variante Pure ist für Privathaushalte konzipiert, während Pure Pro gezielt für Hotels, Gastronomie und Firmen entwickelt wurde. Beide liefern stetig frisches, wohlschmeckendes Wasser – leise, sparsam und ohne Plastikabfall. Reiner geht es nicht: Die Filter sind technisch so ausgeklügelt, dass sie das energetisch aufgeladene Trinkwasser nicht nur von Nanopartikeln, sondern auch von Medikamentenresten befreien.

Klares Design, präzise Technik – der Airspring Pure vereint Form und Funktion auf höchstem Niveau. / Airspring

Fresh: Wasser direkt aus der Luft

Zudem wird jetzt eine echte Innovation vorgestellt: Ein Gerät, das Luft in Wasser umwandelt. Im Mittelpunkt steht eine Technologie, die reines Trinkwasser direkt aus der Umgebungsluft gewinnt, es mit modernsten Filtern reinigt und nach Wunsch mit Mineralstoffen und Vitaminen anreichert. So entsteht eine vollständig unabhängige Quelle – ohne Leitungen, Plastik oder Lieferketten. Eine umweltfreundliche Lösung für Mallorcas Trinkwasserproblem, die gar nicht hoch genug gelobt werden kann, da Quellen auf der Insel knapp sind, unterirdische Speicher weiter sinken und die oberirdischen Stauseen als Trinkwasserspeicher immer seltener noch ausreichend gefüllt sind. Auch die alltäglichen Tankwagen und die ökologisch fragwürdigen Entsalzungsanlagen bieten keine dauerhafte Alternative, während Fresh völlig neue Möglichkeiten eröffnet: Unabhängigkeit von Versorgungsnetzen und Sicherheit auch in Phasen zunehmender Trockenheit. Diese Erfindung kann nicht nur Mallorcas Trinkwasserproblem beheben, sondern in ganz Südeuropa neue Perspektiven schaffen. Für Privathaushalte liefert es täglich 60 bis 80 Liter reines Trinkwasser, für große Betriebe wie Hotels liefert der Airspring Pure Pro Max sogar bis zu 500 Liter pro Stunde. „Wir sind überzeugt, dass sauberes Wasser ein Grundrecht ist“, erklärt Roland Kraml, CEO von Airspring. „Mit unserer Technik geben wir Menschen Kontrolle und Sicherheit zurück – ob Familien, Hotels oder ganze Gemeinden.“

Das Herzstück des Airspring-Ecosystems: Der Fresh erzeugt reines Wasser direkt aus der Luft – unabhängig und nachhaltig. / Airspring

Eine bahnbrechende Erfindung für die Zukunft

Gemeinsam bilden Pure, Pure Pro und Fresh das erste umfassende Trinkwasser-Ökosystem. Wasser wird erzeugt, aufbereitet und nach individuellen Bedürfnissen mit Mineralien oder Vitaminen veredelt. Damit bietet Airspring nicht nur eine revolutionäre Technik, sondern ein neues Lebensgefühl: Selbstbestimmung, Gesundheit und Nachhaltigkeit. Gesteuert wird das System über eine eigens entwickelte App. Wer beispielsweise plant, in sein mallorquinisches Domizil zu reisen, kann die Maschine so programmieren, dass direkt frisches Trinkwasser bereitsteht. Um verschmutzte oder verkeimte Filter – eine Gefahr bei anderen Wasserfiltern – muss sich niemand sorgen, da das Gerät selbstreinigend arbeitet.

Chancen für Hotellerie und Immobilien

Für Hotels, Resorts und Immobilienentwickler auf der Insel eröffnet Airspring die Möglichkeit, Gästen einen klaren Mehrwert zu bieten: unbegrenzt sauberes Wasser, ohne weite Strecken durch Lastwagentransport, ohne Plastik und ohne Belastung der lokalen Infrastruktur. Zweifelsohne ist das ein neuer Standard für Komfort und Nachhaltigkeit. „Mallorca steht wie kaum ein anderer Ort für die Herausforderungen unserer Zeit“, erklärt Roland Kraml. „Wir beweisen hier, dass sichere Wasserversorgung, Tourismus und Lebensqualität vereinbar sind – und dass echte Unabhängigkeit beim Wasser beginnt.“

Das Airspring-Gründerteam – vereint durch eine gemeinsame Mission: Better Water Everywhere. / Airspring

Einladung zum Launch-Event

Der Start auf Mallorca ist nur der Anfang. Weitere Projekte in Europa und Asien sind geplant, ebenso Partnerschaften mit Gemeinden, NGOs und Immobilienunternehmen. Das Ziel ist klar: Better Water. Everywhere. Jetzt können Sie an der Präsentation dieser Innovation teilnehmen: Die Veranstaltung am 16. Oktober im Club Diario de Mallorca ist die offizielle Premiere von Airspring auf der Insel. Hoteliers, Immobilienentwickler, Unternehmer und interessierte Privatpersonen sind eingeladen, die Technologie live zu erleben und Teil einer neuen, bahnbrechenden Bewegung zu werden.

Kostenfreie Registrierung: airspring-water.com/mallorca