Marcos Ollés

Große Razzia in Son Banya: Polizei nimmt mutmaßlichen Drogenboss „El Vito“ fest

Erneuter Großeinsatz in Son Banya: Die spanische Nationalpolizei hat am Donnerstagmorgen (16.10.) eine neue Razzia gegen den Drogenhandel in der als "Drogendorf" bekannten Siedlung am Stadtrand von Palma durchgeführt. Die Ermittlungen, die von der Spezialeinheit für Betäubungsmittel geleitet werden, stehen unter Geheimhaltung. Nach Angaben der Polizei wurden fünf Personen festgenommen – darunter „El Vito“, ein Mitglied des bekannten "Clan del Ove", der als einer der wichtigsten mutmaßlichen Drogenhändler in Son Banya gilt.