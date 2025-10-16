Messerattacke an der Playa de Palma: Mann zu mehrjähriger Haftstrafe verurteilt

Blutiger Streit in Can Pastilla: Ein 38-jähriger Mann ist zu sechs Jahren und acht Monaten Haft verurteilt worden, nachdem er vor einem Karaoke-Lokal an der Playa de Palma zwei junge Männer mit einem Messer schwer verletzt hatte.

Das ist passiert

Die Tat ereignete sich in der Nacht zum 26. August 2023 gegen drei Uhr. Nach einer lautstarken Auseinandersetzung zwischen dem Täter, einigen Familienmitgliedern und einer anderen Gruppe zog der Mann ein rund 20 Zentimeter langes Messer – und stach zu. Zuerst traf er einen der Kontrahenten in die Brust, dann verletzte er einen weiteren im rechten Oberkörper. Beide Opfer erlitten lebensgefährliche Verletzungen und mussten im Krankenhaus Son Espases notoperiert werden.

Der Angreifer flüchtete zunächst, wurde aber wenige Tage später von der Mordkommission der Nationalpolizei aufgespürt und festgenommen. Seitdem saß er in Untersuchungshaft.

Mann gestand die Tat

Vor Gericht räumte der Mann die Tat ein. Ursprünglich hatte die Staatsanwaltschaft wegen versuchten Mordes 30 Jahre Haft gefordert. Doch nach einer Einigung zwischen Verteidigung, Staatsanwaltschaft und Nebenklage wurde die Strafe deutlich reduziert: Das Gericht wertete die Tat als zweifachen versuchten Totschlag und erkannte zwei mildernde Umstände an – der Angeklagte stand unter Drogen- und Alkoholeinfluss und hatte 15.000 Euro zur Entschädigung der Opfer hinterlegt.