Grausamer Fund in Santa Catalina: Frau wochenlang tot in Wohnung – Sohn festgenommen

Grausiger Fund in Santa Catalina: Die Nationalpolizei hat in Palma einen 40-jährigen Mann festgenommen, der verdächtigt wird, seine Mutter getötet zu haben. Die Frau war bereits seit Wochen tot, als die Beamten ihre Leiche in der gemeinsamen Wohnung fanden.

Nachbarn alarmierten die Polizei

Der Einsatz begann am Nachmittag des 6. Oktober, nachdem eine Nachbarin die Polizei alarmiert hatte. Sie hatte seit mehr als einem Monat nichts von der alleinlebenden Frau gehört. Eine Streife rückte an, fand die Wohnung verschlossen und forderte die Feuerwehr an, um die Tür zu öffnen. Doch bevor es dazu kam, öffnete der Sohn selbst und erklärte, seine Mutter sei „Anfang September gestorben“ – der Leichnam liege im Schlafzimmer.

Die Ermittler stießen dort tatsächlich auf die tote Frau. Mordkommission, Spurensicherung und Gerichtsmediziner nahmen sofort die Arbeit auf. Aufgrund der ungewöhnlichen Umstände leitete die Polizei umgehend Ermittlungen ein.

Verletzungen am Körper

Ein vorläufiger Obduktionsbericht ergab inzwischen Verletzungen am Körper der Verstorbenen, die auf eine Gewalteinwirkung hindeuten könnten. Daraufhin wurde der Sohn festgenommen – ihm wird ein Tötungsdelikt zur Last gelegt.

Die Ermittlungen dauern an. Erst das endgültige Ergebnis der Autopsie soll klären, ob die Frau tatsächlich Opfer eines Gewaltverbrechens wurde.