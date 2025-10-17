Drogenboss „El Vito“ auf Mallorca gefasst – Verbindung zur Geldwäsche-Affäre aufgedeckt

Es war einer der spektakulärsten Polizeieinsätze des Jahres: Nach monatelangen Ermittlungen hat die spanische Nationalpolizei am Donnerstag (16.10.) in der Siedlung Son Banya den berüchtigten Drogenhändler „El Vito“ gefasst – den wohl meistgesuchten "narco" der Insel. Der Mann galt als zentrale Figur im Drogenhandel auf Mallorca und soll eng mit einer im Sommer zerschlagenen Geldwäschebande verbunden gewesen sein.

Razzia am Donnerstagmorgen

An dem Einsatz beteiligten sich rund hundert Beamte der Nationalpolizei und der Guardia Civil. Gegen zehn Uhr morgens stürmten sie die berüchtigte Siedlung am Stadtrand von Palma. Die Ermittler des Drogendezernats hatten zuvor Hinweise erhalten, dass sich „El Vito“ dort versteckt hielt. Ziel war es, ein erneutes Untertauchen des flüchtigen Dealers zu verhindern.

Neben dem Drogenfahndungsteam UDYCO waren zahlreiche Spezialeinheiten im Einsatz – darunter die Bereitschaftspolizei UIP, die Präventionseinheit UPR, technische Eingreifteams, Spürhunde, Luftunterstützung und die Spurensicherung. Auch Beamte der Guardia Civil und der Ortspolizei Palma waren beteiligt.

Insgesamt wurden fünf Personen festgenommen – darunter „El Vito“ selbst – und fünf Wohnungen sowie vier mutmaßliche Verkaufsstellen durchsucht. Dabei stellten die Ermittler Kokain, Haschisch, Marihuana und das Potenzmittel Kamagra sicher.

Zusammenhang mit Geldwäsche-Affäre

Die Polizei bringt „El Vito“ in Verbindung mit der sogenannten Operación Primo, einer großen Geldwäsche-Affäre, bei der im Sommer mehr als 50 Personen festgenommen wurden. Dabei wurden rund 700 Kilo Kokain, mehrere Tonnen Haschisch, 1,4 Millionen Euro Bargeld und zahlreiche Schusswaffen beschlagnahmt.

Als die Beamten den Drogenboss schließlich abführten, versammelten sich zahlreiche Bewohner Son Banyas vor seinem Haus, um ihm zuzujubeln – „El Vito“ verließ den Ort winkend im Streifenwagen.