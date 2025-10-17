Häusliche Gewalt auf Mallorca: Mann greift Partnerin mit Messer in Urlaubsort an
Die Frau überlebte schwer verletzt – der Täter wurde am Tatort festgenommen
Am Freitagmorgen (17.10.) hat ein Mann in Port d’Alcúdia seine 48-jährige Partnerin schwer verletzt. Laut der Guardia Civil hatte der Täter dem Opfer nach einem Streit mit einem Messer eine Schnittwunde am Hals zugefügt.
Gegen 8 Uhr morgens ging bei den Notdiensten ein Notruf ein: Eine Frau blute stark in einer Wohnung im Carrer de les Acàcies in Port d'Alcúdia. Sofort rückten mehrere Streifenwagen der Ortspolizei Alcúdia und der Guardia Civil sowie ein Krankenwagens des SAMU 061 aus.
Am Tatort fanden die Rettungskräfte die 48-Jährige mit einer tiefen Halsverletzung in kritischem Zustand vor. Die Sanitäter stabilisierten sie noch vor Ort und brachten sie anschließend in die Intensivstation des Krankenhauses von Inca. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde sie später in das Krankenhaus Son Espases nach Palma verlegt. Nach Angaben der Guardia Civil befindet sich die Frau inzwischen außer Lebensgefahr.
Täter festgenommen
Der mutmaßliche Täter wurde noch in der Wohnung von der Guardia Civil festgenommen. Laut dem Online-Portal "Crónica Balear" handelt es sich um einen Fall häuslicher Gewalt.
"Crónica Balear" befragte Nachbarn, ob das Paar zuvor aufgefallen sei. Doch niemand habe etwas bemerkt. Die Gegend in Port d’Alcúdia gilt als Zone mit vielen Ferienwohnungen und nur wenigen ständigen Bewohnern.
