Wetter auf Mallorca: Erst Warnstufe Gelb wegen Regens, dann kratzen die Temperaturen wieder an der 30-Grad-Marke

Das Wetter auf Mallorca suhlt sich weiter in heiterer Unbeständigkeit. Am Donnerstag (16.10.) veranstaltete der Himmel einmal mehr ein Festival der Mikroklimata. In manchen Vierteln von Palma fielen lediglich ein paar Tropfen Regen, in anderen schien die nächste Sturmflut bevorzustehen. In wieder anderen Gegenden, für die ebenfalls Warnstufe Gelb galt, schien durchweg die Sonne. Alles in allem blieb es aber trotz der vereinzelten Schauer weitgehend ruhig. Offiziellen Zahlen des spanischen Wetterdienstes Aemet zufolge fielen in Cap Blanc in der Gemeinde Llucmajor neun Liter pro Quadratmeter. An der Messstation am Flughafen waren es zwei Liter.

Am Freitag geht es erneut unvorhersehbar weiter. In weiten Teilen des Tages dürfte die Sonne scheinen. Allerdings gilt zwischen 12 und 19 Uhr im Süden und in der Inselmitte Warnstufe Gelb wegen Regen und Gewitter. Ob und wie intensiv es dazu kommt – abwarten. Die Temperaturen werden auf maximal 24 Grad taxiert, also genauso wie am Vortag. Tatsächlich erreichten die Werte am Donnerstag bis zu 27 Grad – also fast noch sommerliche Temperaturen.

So wird das Wetter am Wochenende

Auch am Samstag sieht Aemet die Möglichkeit, dass es regnet, vor allem am Nachmittag in der Inselmitte. Eine Wetterwarnung gibt es diesmal aber nicht. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei bis zu 75 Prozent. Bei den Höchsttemperaturen geht Aemet kein Risiko ein und kündigt pauschal für die ganze Insel 24 Grad am frühen Nachmittag an.

Am Sonntag soll es mit dem Regen erst mal vorbei sein. Der Wetterdienst kündigt einen Sonne-Wolken-Mix an, der von Höchsttemperaturen von bis zu 26 Grad im Norden der Insel begleitet wird. Auch in der neuen Woche soll es nach derzeitigem Stand so weitergehen. Allerdings steigen die Werte an und könnten schon am Dienstag zumindest im Norden der Insel an den 30 Grad kratzen. Die Wassertemperaturen liegen derzeit bei rund 24 Grad, sodass ein Sprung ins Meer durchaus möglich ist.