Auch hier finden sich auf Mallorca Uni-Studiengänge

Bisher gibt es auf Mallorca neben der öffentlichen Balearen-Universität UIB im Norden von Palma keine andere vollwertige Universität. Allerdings existieren einzelne Studiengänge an anderen Einrichtungen, die einen universitären Abschluss anbieten. So etwa die deutsche Hochschule Ascenso Akademie für Business und Medien, die in der Altstadt von Palma zwölf Bachelor-Studiengänge auf Deutsch anbietet, wie etwa Eventmanagement oder Kommunikations- und Medienpsychologie.

An den anderen Einrichtungen wird auf Spanisch oder Katalanisch gelehrt, wie etwa am sogenannten Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez (CESAG), dessen Sitz sich in Palma, im nordwestlichen Stadtteil La Vileta, befindet. Dieses Zentrum ist der Universidad Pontificia Comillas zugeordnet und bietet Studiengänge in den Bereichen Bildung, Kommunikation, Sportwissenschaften und Krankenpflege.

Die hohe Kunst der Hotellerie und Gastronomie lernen

Speziell für einen Arbeitsplatz in der Hotel- und Gaststättenbranche bildet die Escola d’Hoteleria de les Illes Balears (EHIB) ganz in der Nähe der Balearen-Universität aus. Dort können Studentinnen und Studenten Abschlüsse in den Bereichen Hotelleitung, Management touristischer Einrichtungen und Leitungspositionen in der Haute Cuisine erwerben.

Wer sich eher im künstlerisch-kreativen Bereich wiederfindet, kann an der Escola d’Art i Superior de Disseny im Carrer de l’Institut Balear, 5, nahe der Plaça Patins in Palma Studiengänge in den Bereichen Grafikdesign, Modedesign oder auch Produktdesign belegen.

Zusätzlich zu diesen Standorten auf der Insel gibt es für Interessierte auf Mallorca auch die Möglichkeit, sich an unterschiedlichen Universitäten für ein Fernstudium einzuschreiben. Zur Verfügung stehen dafür beispielsweise die öffentliche UNED, die Universidad Nacional de Educación a Distancia. Eine weitere Möglichkeit ist, an der UOC (Universitat Oberta de Catalunya) ein reines Online-Studium zu absolvieren.

Abonnieren, um zu lesen