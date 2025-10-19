Der Sommer kehrt zurück nach Mallorca: So warm wird es in den nächsten Tagen

Es ist zwar schon mitten im Herbst, aber auf Mallorca ist noch nicht Schluss mit den sommerlichen Temperaturen. Nach einem bislang eher durchwachsenen und vor allem nachts auch schon ordentlich frischen Oktober nimmt der Sonnengott Helios in den kommenden Tagen noch einmal Kurs auf die Insel.

Bereits der Sonntag (19.10.) zeigt sich fast überall auf Mallorca sonnig und mild. Die Temperaturen schaffen es in weiten Teilen der Insel auf 23 bis 24 Grad. Im Norden rund um Pollença sollen 25 Grad erreicht werden. Und das ist nur ein Vorgeschmack auf die neue Woche.

Montag bis 27 Grad

In der Nacht auf Montag gehen die Werte auf 15 Grad in der Inselmitte und auf 20 Grad in Palma zurück. Es gibt also noch einmal eine Tropennacht in der Inselhauptstadt. Regen gibt es keinen, allerdings nimmt die Bewölkung im Lauf der Nacht vor allem an der Südküste zu.

Der Montag beginnt dann wieder sonnig, die Wolken verziehen sich zunächst, um im Verlauf des Vormittags wieder zurückzukehren. Niederschlag soll es aber nicht geben. Die Temperaturen schaffen es am frühen Nachmittag fast überall auf 24 bis 25 Grad. Einmal mehr ist es in Pollença mit bis zu 27 Grad am wärmsten. Dabei gibt es mitunter kräftigen Wind aus Südwest.

Dienstag bis 28 Grad

In der Nacht auf Dienstag bilden sich örtlich wieder Wolken, ohne dass es zu Regen kommt. Die Tiefstwerte sinken auf 14 Grad in Inca und 18 Grad in Palma und Llucmajor. Der Dienstag selbst soll dann weitgehend sonnig werden, einzelne Wolken ziehen am Himmel entlang, sind aber ungefährlich. Es wird ein Stück wärmer als am Vortag. In Andratx schaffen es die Werte auf 25 Grad, in Sóller, Santanyí oder Llucmajor gibt es maximal 26 Grad und Inca und Manacor erreichen gar 28 Grad.

Daran ändert sich am Mittwoch wenig. Es sind inzwischen kaum noch Wolken unterwegs, die Höchstwerte steigen noch einmal leicht an und schaffen es in Inca, Sa Pobla und Pollença auf 29 Grad. Und nach derzeitigem Stand soll dann am Donnerstag in Artà die 30-Grad-Marke erreicht werden.

Baden im Meer ist auf jeden Fall drin. Die Wassertemperaturen liegen beispielsweise an der Playa de Muro bei 22 Grad. Wärmer ist es in Santa Ponça, wo das Wasser am Montag bis zu 25 Grad warm sein soll. Ähnlich sieht es an der Playa de Palma aus.