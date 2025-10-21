Deutscher erschlich sich 700.000 Euro an Corona-Hilfen – Festnahme am Flughafen Mallorca

Die Nationalpolizei hat am Mittwoch vergangener Woche (15.10.) am Flughafen Mallorca einen Deutschen festgenommen, der mit internationalem Haftbefehl gesucht wurde. Dem Mann wird vorgeworfen, sich in Deutschland 700.000 Euro an staatlichen Corona-Hilfen erschlichen zu haben.

Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet, beantragte der Mann für sein Unternehmen zwischen September 2020 und Oktober 2021 staatliche Hilfen zur Abmilderung der Lockdown-Folgen und machte dabei falsche Angaben. Er wurde zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt, konnte aber vor dem Haftantritt flüchten.

Festnahme am Flughafen

Die Ermittlungen ergaben, dass sich der Mann auf Mallorca aufhielt. Er wurde am Flughafen von Palma ausfindig gemacht, als er die Insel verlassen wollte und bereits für einen Flug eingecheckt hatte. Die Verhaftung erfolgte im Abflugbereich. Ein Haftrichter ordnete Untersuchungshaft an. Derzeit wartet der Deutsche auf seine Auslieferung in die Heimat.