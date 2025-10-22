Junge Deutsche an der Playa de Palma sexuell belästigt – Mallorca-Urlauber entgeht dem Knast

Ein 54 Jahre alter Mallorca-Urlauber ist am Dienstag (21.10.) zu einer sechsmonatigen Gefängnisstrafe verurteilt worden, weil er eine deutsche Urlauberin in einem Hotel an der Playa de Palma sexuel belästigt hatte. Zudem muss er das Opfer mit 4.500 Euro entschädigen.

Das ist geschehen

Der Vorfall hatte sich in den frühen Morgenstunden des 30. Oktober 2023 ereignet. Der Mann und die 20-jährige Frau trafen im Fahrstuhl des Gästehauses aufeinander. Als sich die Türen schlossen, begann er die Frau an den Brüsten und am Po zu betatschen. Zusätzlich machte er anzügliche Bemerkungen. Die völlig verängstigte Frau unterrichtete die Hotelmitarbeiter über den Vorfall. Diese verständigten die Nationalpolizei. Der Täter wurde kurz darauf festgenommen.

Ursprünglich hatte die Staatsanwaltschaft zwei Jahre Gefängnis und Schadensersatz in Höhe von 6.000 Euro gefordert. Die Verteidigung erwirkte aber einen Vergleich, dem alle Parteien zustimmten. Die Gefängnisstrafe wird ausgesetzt. Der Täter, der dem Prozess per Videokonferenz aus der belgischen Heimat beiwohnte, darf sich dem Opfer in den kommenden drei Jahren nicht nähern. /pss

