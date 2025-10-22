Auf Mallorca: FlexFam bietet erweiterten Service mit deutschen Handwerkern

Nach erfolgreichen Jahren in Deutschland hat sich die Firma FlexFam auch auf Mallorca etabliert und ist auf eine umfassende Betreuung und Pflege von Immobilien spezialisiert. Das Leistungsspektrum des Unternehmens ist dabei so vielseitig wie die Bedürfnisse der Kunden: Zum Portfolio gehören Housekeeping, Pooltechnik sowie Pool- und Gartenservice, Concierge-Dienste, Reinigungs- und Haushaltsservice und ein breites Angebot an Handwerker- und Renovierungsleistungen.

Der Fokus liegt auf deutscher Qualität, Zuverlässigkeit und Service auf höchstem Niveau. Mit einem Team aus mehr als 40 kompetenten Fachkräften, die insgesamt fünf Sprachen sprechen, ist FlexFam in allen Regionen der gesamten Insel aktiv und steht sowohl privaten als auch gewerblichen Kunden als vertrauensvoller Partner zur Seite.

Fliesen- und Elektroarbeiten aus deutscher Hand

Jetzt erweitert das Unternehmen sein Leistungsspektrum entscheidend: FlexFam fusioniert mit dem renommierten Fliesenlegermeister Rene Körber, der seit mehr als 30 Jahren auf Mallorca tätig ist und seinen Sitz in Sineu hat. Der Deutsche gilt als echter Experte für hochwertige Fliesenarbeiten. Durch diese Partnerschaft können nun auch spezialisierte Fliesenlegerdienste angeboten werden – von der Gestaltung und Sanierung kompletter Badezimmer über Fußböden, Wände, Terrassen und Schwimmbäder bis hin zu Neubauprojekten. Darüber hinaus werden der Vertrieb und die Verarbeitung exklusiver Steindesign-Produkte über den Partner Steindesign Deluxe angeboten. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der professionellen Abdichtung von Terrassen, Schwimmbädern und Zisternen, um Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen.

Eine weitere bedeutende Erweiterung steht bereits bevor: Ab dem 1. Januar 2026 wird FlexFam sein Portfolio um einen Elektrikerservice ergänzen. Durch die Integration eines Elektrikunternehmens mit deutschen Elektroingenieuren und Elektrikern werden künftig auch sämtliche Elektroarbeiten, Installationen und technische Wartungen aus einer Hand angeboten. Damit erweitert FlexFam sein Leistungsangebot um einen weiteren zentralen Baustein, der für den ganzheitlichen Immobilienservice unerlässlich ist. Kunden profitieren so von einem Komplettpaket, bei dem alle Gewerke aufeinander abgestimmt sind und höchste deutsche Qualitätsstandards gewährleisten.

Maßgeschneiderter Housekeeping-Service

Die Kernkompetenz von FlexFam liegt in der klassischen Immobilienbetreuung. Diese ist darauf ausgerichtet, Eigentümern auf Mallorca ein Höchstmaß an Komfort, Sicherheit und Sorglosigkeit zu bieten – auch dann, wenn sie nicht vor Ort sind. Ob private Villen oder Apartments, Ferienhäuser, Gewerbeimmobilien, Büros oder Gastronomiebetriebe – FlexFam kümmert sich zuverlässig um jedes Objekt. Regelmäßige Objektinspektionen, technische Wartung und ein 24/7-Notfallservice sorgen dafür, dass Immobilien stets in optimalem Zustand bleiben.

Nach jeder Kontrolle erhalten Kunden einen ausführlichen Bericht mit Fotos und Empfehlungen, der für Transparenz und Vertrauen sorgt. Die Mission von FlexFam ist es, maßgeschneiderte und verlässliche Housekeeping- und Handwerksdienstleistungen zu bieten, die exakt auf die individuellen Bedürfnisse jedes Eigentümers abgestimmt sind. Dabei werden die Immobilien der Kunden so betreut, als wären es die eigenen – mit Sorgfalt, Präzision und persönlichem Engagement. „Unsere Vision ist es, zum führenden Housekeeping-Service auf Mallorca zu werden, der durch absolute Verlässlichkeit, höchste Servicequalität und absolute Kundenzufriedenheit neue Maßstäbe in der Premium-Immobilienbetreuung setzt“, erklärt Geschäftsführer Jonas Bogner diese Absicht.

Ein Profi-Service von A BIS Z

Auch im Bereich Handwerk und Renovierung bietet FlexFam alles aus einer Hand – von der Planung über die Organisation bis hin zur fachgerechten Umsetzung. Ob kleine Reparaturen, gezielte Ausbesserungen oder umfangreiche Umgestaltungen – jedes Projekt wird mit Präzision, Kreativität und Effizienz umgesetzt. Das starke Netzwerk aus erfahrenen – darunter deutschen – Fachhandwerkern in verschiedenen Gewerken, garantiert höchste Qualitätsstandards. Ein durchdachtes Terminmanagement, transparente Kostenvoranschläge und regelmäßige Updates sorgen für reibungslose Abläufe und zufriedene Kunden. Alle Beratungen und Kostenvoranschläge sind für Kunden selbstverständlich kostenlos und unverbindlich.

Mit seinem stetig wachsenden Leistungsangebot, das vom klassischen Housekeeping über spezialisierte Fliesenlegerarbeiten bis hin zum kommenden Elektrikerservice reicht, entwickelt sich FlexFam zu einem ganzheitlichen Partner für Immobilienbesitzer auf Mallorca. Hier verbinden sich deutsche Handwerkskunst, technische Kompetenz und exzellenter Service mit mediterraner Lebensart – für Immobilienbetreuung und Handwerkerarbeiten auf höchstem Niveau.