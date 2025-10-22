Terragust: Lokale Produkte erleben, genießen und lieben!

Die Insel Mallorca spricht zu ihren Gästen durch die Dinge, die ihre Erde hervorbringt. Diese mit allen Sinnen zu erleben ist das Konzept von Terragust, einem 2019 ins Leben gerufenen Projekt, in dessen Mittelpunkt die Leidenschaft für Landwirtschaft, Gastronomie und lokale Produkte steht. Ziel ist es, den Menschen die mallorquinische Kulturlandschaft näherzubringen und ein bewussteres und direkteres Konsumverhalten zu fördern.

Seit vielen Jahren öffnet Terragust der Öffentlichkeit die Tore ihrer landwirtschaftlichen Betriebe, die in Manacor liegen, wobei die Hauptlagerhalle sich in der Gemeinde Petra befindet. Damit können alle Interessierten aus erster Hand erleben, wie der Anbau funktioniert und wie die Produkte dann auf den Tisch kommen. Hier können Besucher mitmachen, lernen und probieren.

Lokales frisches Gemüse bei Terragust kaufen, das mit Liebe zum Land geerntet wurde. / @24PMMarketing

Mit den eigenen Händen ernten und vor Ort probieren

Das Herzstück des Projekts ist die Direktverkaufszentrale , Terragust Botiga. Sie ist von Montag bis Samstag geöffnet und bietet eine erlesene Auswahl an lokalen Produkten. Frisch geerntetes Obst und Gemüse, Öl, Honig, Wein, Eingemachtes oder Salz von der Insel. Alles, was man dort findet, entsteht aus der gemeinsamen Philosophie heraus, Produkte der Insel anzubieten, die im Respekt für das Land und die Menschen, die es bearbeiten, hergestellt wurden.

Zu den schönsten und einmaligen Erlebnissen gehört die Erdbeer- und Tomatenernte direkt im Gewächshaus. Vor allem die Kleinsten sind begeistert dabei und haben Freude daran, ihre Lieblingsfrucht auszuwählen und selbst zu entscheiden, wie reif sie ist.

Am gleichen Standort befindet sich das Hofrestaurant Terragust Degusta, wo im Wissen um die Entstehung der Produkte wunderbare Geschmackserlebnisse kreiert werden. Ob Frühstück oder Mittagessen – alle Speisen werden ausschließlich mit lokalen Zutaten direkt vom Hof oder aus der unmittelbaren Umgebung zubereitet. Eine Hommage an den authentischen Geschmack Mallorcas!

Bei Terragust Degusta mit Ausblick auf die Gewächshäuser speisen. / @24PMMarketing

Der Nachhaltigkeit verpflichtet

Das Engagement für die Nachhaltigkeit spürt man in jedem Detail. Auf Plastik wird weitgehend verzichtet, der Verkauf bei Terragust erfolgt unverpackt, und bei der Herstellung werden die Kriterien der integrierten Landwirtschaft verfolgt, einem umweltfreundlichen Ansatz, der ohne Einsatz von aggressiven Chemikalien Qualität garantiert.

Bei Terragust variiert die Produktion je nach Jahreszeit: Erdbeeren, Tomaten, Pfirsiche, Bergpfirsiche und anderes Steinobst. Auch Oliven und Olivenöl aus eigenem Anbau gibt es zu kaufen, und die Ernte verspricht trotz einer etwas schwierigen diesjährigen Saison hervorragend zu werden.

Biologisches Obst und Gemüse – ganz ohne jegliche Chemikalien genießen. / @24PMMarketing

Die Insel in ihrer Ursprünglichkeit genießen

Mit jedem Besuch, jedem Frühstück oder Einkauf eröffnet sich einem die Chance, sich Mallorca verbunden zu fühlen und gleichzeitig etwas Gutes für das Land zu tun. Denn in jeder Tomate, in jeder Flasche Olivenöl und jedem Korb Erdbeeren steckt die Geschichte derer, die das Land mit Sorgfalt und Liebe bewirtschaften. Wer sich entscheidet, diese Produkte bewusst zu genießen, bildet einen Teil dieser Geschichte.

Terragust lädt ein, Mallorca in seiner Ursprünglichkeit zu erleben. Hier können wir die Freude daran wiederentdecken, das zu essen, was die Erde zu bieten hat. Damit leisten wir einen Beitrag zum Erhalt der Kulturlandschaft der Insel und erleben, wie Land, Gourmetfreuden und Bewusstsein miteinander verschmelzen.

Mit der Unterstützung des Inselrats Consell de Mallorca.