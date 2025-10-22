Warnstufe Gelb: Wann es auf Mallorca zu Sturm und hohen Wellen kommen soll

Ganz knapp hat Mallorca am Dienstag (21.10.) die 30 Grad verpasst. Wie der spanische Wetterdienst Aemet bekanntgab, wurden am Leuchtturm von Capdepera 29,5 Grad gemessen. Auch auf der Halbinsel Formentor kletterten die Werte auf bis zu 29 Grad. Etwas kühler war es in der Gemeinde Llucmajor. Am Cap Blanc wurden lediglich 24 Grad verzeichnet.

Nachdem weite Teile der Insel eine weitere Tropennacht durchgemacht haben, geht es am Mittwoch spätsommerlich weiter. Im Norden der Insel rechnet Aemet mit Temperaturen von bis zu 26 Grad. Über weite Teile des Tages soll die Sonne scheinen. Der Wind weht mäßig aus östlicher Richtung.

Wetterumschwung am Donnerstag

Am Donnerstag erwartet die Insel allerdings ein Wetterumschwung. Zwischen 6 und 16 Uhr hat der Wetterdienst für die Tramuntana, den Süden und den Osten der Insel Warnstufe Gelb wegen Sturms herausgegeben. Erwartet werden Windgeschwindigkeiten von bis zu 70 km/h auf dem Flachland und bis zu 100 km/h auf den Berggipfeln. Zudem gilt im gleichen Zeitraum in der Tramuntana und im Süden der Insel Warnstufe Gelb wegen hohen Wellengangs. Die Temperaturen steigen im Vergleich zum Vortag leicht an und erreichen maximal 27 Grad. Die Sonne dürfte über weite Teile des Tages am Himmel zu sehen sein.

Am Freitag machen die spätsommerlichen Temperaturen eine kleine Pause und gehen leicht zurück. Auch der Wind beruhigt sich wieder. Es könnte ein paar Wolken mehr am Himmel geben als in den Tagen zuvor.

Zum Wochenende hin beginnt eine Phase der Instabilität. Zwar drehen die Temperaturen nochmal richtig auf und erreichen bis zu 28 Grad. Allerdings formieren sich am Samstag erste Regenwolken, die sich am Sonntag begleitet von Gewitter über der Insel ergießen. Am Montag dann soll es nach derzeitigem Stand zu einem drastischen Temperaturrückgang kommen. Nur noch knapp 20 Grad werden erwartet, die Regenwolken ziehen sich langsam zurück.