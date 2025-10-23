Mallorca-Tipp fürs Wochenende: Farbenfrohe Heißluftballons über der Insel
Bis Sonntag (26.10.) können in Capdepera die Baloons bestaunt werden
Über 25 außergewöhnliche Heißluftballons steigen bis Sonntag (26.10.) beim "Illes Balears Ballooning Festival Mallorca" zum Sonnenauf- und -untergang in die Luft und bieten den Mitfahrern spektakuläre Ausblicke auf die Insel. Beim ersten Event am Mittwochabend (22.10.) blieben die Ballons am Boden: das bunte Lichtspiel vor der dunklen Kulisse war dennoch ein echter Hingucker.
An dem Festival nehmen internationale Piloten teil, darunter sind auch zwei Deutsche. Die Fahrten sind ab 190 Euro buchbar. Zusätzlich gibt es Workshops, Ausstellungen und ein vielfältiges Gastronomieangebot. Das von der Gemeinde Capdepera organisierte farbenfrohe Festival ist etwas für alle, die ein außergewöhnliches Erlebnis am Himmel suchen. Wobei die Ballons auch vom Boden aus schön anzusehen sind.
