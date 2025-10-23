Messer-Alarm an Schule in Palma: Polizei überwältigt 18-jährigen Ex-Schüler

Ein 18-Jähriger ist am Donnerstagmorgen (23.10.) mit einem Messer bewaffnet in eine Schule im Stadtteil La Soledat von Palma eingedrungen. Der Vorfall ereignete sich gegen neun Uhr morgens, als die Schülerinnen und Schüler gerade zum Unterricht kamen.

Plötzlich zog er das Messer

Der junge Mann, ein ehemaliger Schüler, suchte das Gespräch mit dem Direktor, um um Hilfe zu bitten. Während des Gesprächs begann der junge Mann jedoch, auffälliges und zunehmend wirres Verhalten zu zeigen. Nach ersten Anzeichen von Halluzinationen verständigten die Lehrer den Notfalldienst Ib-Salut, da sie vermuteten, er benötige medizinische Hilfe. Als das medizinische Personal eintraf und ihn untersuchte, zog der ehemalige Schüler plötzlich ein großes Messer und bedrohte die Sanitäter. Anschließend verschanzte er sich allein in einem Raum der Schule.

Der Vorfall spielte sich ab, während sich noch Eltern und Kinder in der Nähe des Schulgeländes befanden. Das Lehrpersonal reagierte schnell und schloss alle Schüler in den Klassen ein, um ihre Sicherheit zu gewährleisten. Nachdem die Polizei alarmiert worden war, rückten Beamte der Sondereinheit für Soforteinsätze der Lokalpolizei Palma umgehend an und konnten den jungen Mann ohne weitere Zwischenfälle überwältigen. Der Ex-Schüler wurde festgenommen und ins Krankenhaus Son Llàtzer gebracht.