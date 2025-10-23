Warnstufe Gelb: So stürmisch ist Mallorca am Donnerstag in den Tag gestartet

Mallorca ist am Donnerstag (23.10.) mit hohen Temperaturen und stürmisch in den Tag gestartet. Wie der spanische Wetterdienst Aemet bekanntgab, haben weite Teile der Insel eine Tropennacht durchlebt. In Palma und Sóller lagen die Werte in den frühen Morgenstunden immer noch bei 24 Grad.

Windgeschwindigkeiten von bis zu 73 Km/h

Seit den frühen Morgenstunden windet es zudem stark. Die bislang höchsten Windgeschwindigkeiten wurden laut Aemet in der Serra d'Alfabia in der Tramuntana gemessen (73 Km/h). Am Dic de l'Oest am Hafen von Palma wurden 68 Km/h verzeichnet. In Portocolom an der Ostküste 63 Km/h.

Weitere starke Winde gab es am Morgen (Stand: 8 Uhr) in

Banyalbufar (56 Km/h)

Calvià (56 Km/h)

Flughafen Palma (54 Km/h)

Porreres (52 Km/h)

Cap Blanc (52 Km/h)

Santanyí (50 Km/h)

Campos (50 Km/h)

Aktuell gilt die Warnstufe Gelb wegen Sturms bis 17 Uhr in der Tramuntana, im Süden sowie im Osten der Insel. In höheren Lagen sind Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 Km/h möglich. An den Küsten gilt in diesen Gegenden zudem Warnstufe Gelb wegen hohen Wellengangs. Von Spaziergängen am Meer ist abzusehen. Die Temperaturen, die am Mittwoch in weiten Teilen der Insel die 30 Grad streiften, könnten am Donnerstag ähnliche Werte erreichen.

So geht es mit dem Wetter weiter

Am Freitag gehen die Temperaturen im Vergleich zu den vergangenen Tagen herunter. Zwischenzeitlich kann es Wolken geben, ansonsten scheint die Sonne. Der Wind beruhigt sich wieder und weht schwach aus westlicher bis nordwestlicher Richtung.

Am Wochenende gehen die Temperaturen wieder deutlich nach oben und könnten sich wieder der 30-Grad-Marke nähern. Während es am Samstag einen Sonne-Wolken-Mix geben soll, dürfte es am Sonntag den ganzen Tag über regnen. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit liegt quasi auf der ganzen Insel bei 100 Prozent. Die Temperaturen gehen wieder herunter, am Montag werden inselweit maximal 20 Grad erwartet.