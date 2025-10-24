Brutale Attacke auf zwei Männer in Magaluf: Guardia Civil nimmt 18-Jährigen fest
Der mutmaßliche Täter soll gemeinsam mit zwei weiteren Angreifern dem Opfer schwere Verletzungen zugefügt haben
Die Guardia Civil hat am Mittwoch (22.10.) auf Mallorca einen 18-Jährigen festgenommen, der im Sommer an einer brutalen Gewalttat in Magaluf (Gemeinde Calvià) beteiligt gewesen sein soll. Am Freitag (24.10.) wurde der junge Mann dem Untersuchungsrichter in Palma vorgeführt werden. Der 18-Jährige wird verdächtigt, am frühen Morgen des 24. August gemeinsam mit zwei weiteren Tätern zwei Männer im Alter von 30 und 54 Jahren brutal zusammengeschlagen zu haben.
Er war eigentlich zu diesem Zeitpunkt Insasse der Jugendstrafanstalt Es Pinaret in Marratxí, wo er eine Strafe verbüßte. Eines der beiden Opfer erlitt lebensgefährliche Kopfverletzungen und musste auf die Intensivstation des Krankenhauses Son Espases gebracht werden. Der zweite Angegriffene, ein Sicherheitsmitarbeiter eines Lokals, wollte helfen und wurde ebenfalls schwer verletzt.
Der Angriff ereignete sich gegen 5.30 Uhr im Carrer Greco hinter einem Hotel im Zentrum von Magaluf. Mehrere Notrufe meldeten, dass zwei Männer auf offener Straße brutal zusammengeschlagen worden seien. Die Ortspolizei von Calvià, die Guardia Civil sowie drei Rettungswagen eilten zum Tatort. Die Einsatzkräfte fanden einen der Männer mit schweren Gesichts- und Kopfverletzungen vor. Er hatte bereits viel Blut verloren und wurde sofort ins Krankenhaus gebracht. Auch der zweite Mann wurde stationär aufgenommen.
Drogengeschäft oder Raubüberfall?
Die Ermittlungen übernahm die Kriminalpolizei der Guardia Civil. Durch die Auswertung von Überwachungskameras und zahlreiche Zeugenaussagen gelang es den Beamten, den infrage kommenden Täterkreis einzugrenzen. Laut den derzeitigen Erkenntnissen handelte es sich um drei junge Männer. Als mögliches Tatmotiv wird ein Drogengeschäft oder ein Raubüberfall vermutet.
Bei dem nun festgenommenen mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen 18-jährigen Spanier, der bereits wegen anderer Delikte im Jugendgefängnis Es Pinaret untergebracht war. Er war in der Tatnacht aus der Einrichtung geflohen. Die Guardia Civil wirft ihm versuchten Mord in zwei Fällen vor. Bei seiner Vernehmung gab der Verdächtige an, in jener Nacht mit den beiden anderen Männern unterwegs gewesen zu sein und den Angriff gesehen zu haben – beteiligte sich nach eigener Aussage jedoch nicht selbst daran. Die Suche nach den beiden weiteren Tatverdächtigen dauert an.
Abonnieren, um zu lesen
- Dreimal pro Woche: Zwischen dieser deutschen Stadt und Mallorca fliegt Ryanair ab Sommer 2026
- Warnstufe Gelb: Wann es auf Mallorca zu Sturm und hohen Wellen kommen soll
- Hast du 'n Schaden?': Wird 'Goodbye Deutschland'-Geschäftsfrau Jenny 'Delüx' jetzt alles zu viel?
- Warnstufe Gelb: So stürmisch ist Mallorca am Donnerstag in den Tag gestartet
- Closing am Ballermann: Kein Heino, kein Sido – dafür feiert ein Nummer-1-Rapper sein Mallorca-Debüt
- Peter Maffay rockt 2026 auf Kreuzfahrt ab Mallorca
- Boutique geschlossen: Todesfall bei TV-Auswanderin Jenny Delüx
- Nach Vorstoß von Pedro Sánchez: Was das Ende der Zeitumstellung für Spanien bedeuten würde