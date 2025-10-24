Brutale Attacke auf zwei Männer in Magaluf: Guardia Civil nimmt 18-Jährigen fest

Die Guardia Civil hat am Mittwoch (22.10.) auf Mallorca einen 18-Jährigen festgenommen, der im Sommer an einer brutalen Gewalttat in Magaluf (Gemeinde Calvià) beteiligt gewesen sein soll. Am Freitag (24.10.) wurde der junge Mann dem Untersuchungsrichter in Palma vorgeführt werden. Der 18-Jährige wird verdächtigt, am frühen Morgen des 24. August gemeinsam mit zwei weiteren Tätern zwei Männer im Alter von 30 und 54 Jahren brutal zusammengeschlagen zu haben.

Er war eigentlich zu diesem Zeitpunkt Insasse der Jugendstrafanstalt Es Pinaret in Marratxí, wo er eine Strafe verbüßte. Eines der beiden Opfer erlitt lebensgefährliche Kopfverletzungen und musste auf die Intensivstation des Krankenhauses Son Espases gebracht werden. Der zweite Angegriffene, ein Sicherheitsmitarbeiter eines Lokals, wollte helfen und wurde ebenfalls schwer verletzt.

Der Carrer Greco in Magaluf, wo das brutale Verbrechen stattfand. / Juan Luis Iglesias

Der Angriff ereignete sich gegen 5.30 Uhr im Carrer Greco hinter einem Hotel im Zentrum von Magaluf. Mehrere Notrufe meldeten, dass zwei Männer auf offener Straße brutal zusammengeschlagen worden seien. Die Ortspolizei von Calvià, die Guardia Civil sowie drei Rettungswagen eilten zum Tatort. Die Einsatzkräfte fanden einen der Männer mit schweren Gesichts- und Kopfverletzungen vor. Er hatte bereits viel Blut verloren und wurde sofort ins Krankenhaus gebracht. Auch der zweite Mann wurde stationär aufgenommen.

Drogengeschäft oder Raubüberfall?

Die Ermittlungen übernahm die Kriminalpolizei der Guardia Civil. Durch die Auswertung von Überwachungskameras und zahlreiche Zeugenaussagen gelang es den Beamten, den infrage kommenden Täterkreis einzugrenzen. Laut den derzeitigen Erkenntnissen handelte es sich um drei junge Männer. Als mögliches Tatmotiv wird ein Drogengeschäft oder ein Raubüberfall vermutet.

Bei dem nun festgenommenen mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen 18-jährigen Spanier, der bereits wegen anderer Delikte im Jugendgefängnis Es Pinaret untergebracht war. Er war in der Tatnacht aus der Einrichtung geflohen. Die Guardia Civil wirft ihm versuchten Mord in zwei Fällen vor. Bei seiner Vernehmung gab der Verdächtige an, in jener Nacht mit den beiden anderen Männern unterwegs gewesen zu sein und den Angriff gesehen zu haben – beteiligte sich nach eigener Aussage jedoch nicht selbst daran. Die Suche nach den beiden weiteren Tatverdächtigen dauert an.

