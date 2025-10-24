Innovatives Trinkwasserprojekt soll Mallorca unabhängiger machen

Mallorca zählt zu den Regionen Europas, die den Wassermangel besonders deutlich spüren. Sinkende Grundwasserspiegel, steigende Preise und der enorme Verbrauch durch Tourismus setzen der Insel seit Jahren zu. Bereits Mitte Oktober stellte Airspring eine mögliche Lösung vor: das erste autarke Trinkwasser-Ökosystem. Als Sponsor des 24. Golfturniers der Mallorca-Zeitung wurde es am 18. Oktober in Alcanada erneut präsentiert; ein Tombola-Gewinner erhielt ein Airspring Fresh-Gerät.

Das Herzstück des Airspring-Ecosystems: Der Fresh erzeugt reines Wasser direkt aus der Luft – unabhängig und nachhaltig. / Airspring

Pure und Pure Pro: Frisches Wasser auf Knopfdruck

Mit Airspring Pure hat das Unternehmen ein Umkehrosmose-System geschaffen, das Leitungswasser reinigt – frei von Schadstoffen, Mikroplastik und Chlor. Pure Pro richtet sich an Hotels und Unternehmen. Beide liefern kontinuierlich sauberes Wasser; die Filter entfernen auch Nanopartikel und Medikamentenrückstände.

Klares Design, präzise Technik – der Airspring Pure vereint Form und Funktion auf höchstem Niveau. / Airspring

Fresh: Trinkwasser aus der Luft

Fresh gewinnt Wasser direkt aus der Umgebungsluft, reinigt es und reichert es mit Mineralien oder Vitaminen an – eine autarke Quelle ohne Leitungen oder Transporte. Auf der Insel mit knappen Ressourcen und oft leeren Stauseen schafft das echte Unabhängigkeit. Für Privathaushalte: 60–80 Liter pro Tag; bei Pure Pro Max: 500 Liter pro Stunde. „Sauberes Wasser ist ein Grundrecht“, so Roland Kraml, CEO von Airspring.

Eine Vision für die Zukunft

Pure, Pure Pro und Fresh bilden ein Trinkwasser-Ökosystem; steuerbar über eine App. Die Systeme sind selbstreinigend.

Das Airspring-Gründerteam – vereint durch eine gemeinsame Mission: Better Water Everywhere. / Airspring

Neue Möglichkeiten für Tourismus und Immobilien

Für Hotellerie und Immobilienentwicklung auf Mallorca entsteht mehr Nachhaltigkeit und Komfort: sauberes Wasser ohne Plastik und lange Transportwege. Weitere Projekte in Europa und Asien sowie Kooperationen mit Gemeinden und Umweltorganisationen sind geplant. Ziel: Better Water. Everywhere.