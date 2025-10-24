Innovatives Trinkwasserprojekt soll Mallorca unabhängiger machen
Das deutsche Start-up Airspring will Mallorcas Wasserknappheit mit einer Weltneuheit entscheidend lindern.
Mallorca zählt zu den Regionen Europas, die den Wassermangel besonders deutlich spüren. Sinkende Grundwasserspiegel, steigende Preise und der enorme Verbrauch durch Tourismus setzen der Insel seit Jahren zu. Bereits Mitte Oktober stellte Airspring eine mögliche Lösung vor: das erste autarke Trinkwasser-Ökosystem. Als Sponsor des 24. Golfturniers der Mallorca-Zeitung wurde es am 18. Oktober in Alcanada erneut präsentiert; ein Tombola-Gewinner erhielt ein Airspring Fresh-Gerät.
Pure und Pure Pro: Frisches Wasser auf Knopfdruck
Mit Airspring Pure hat das Unternehmen ein Umkehrosmose-System geschaffen, das Leitungswasser reinigt – frei von Schadstoffen, Mikroplastik und Chlor. Pure Pro richtet sich an Hotels und Unternehmen. Beide liefern kontinuierlich sauberes Wasser; die Filter entfernen auch Nanopartikel und Medikamentenrückstände.
Fresh: Trinkwasser aus der Luft
Fresh gewinnt Wasser direkt aus der Umgebungsluft, reinigt es und reichert es mit Mineralien oder Vitaminen an – eine autarke Quelle ohne Leitungen oder Transporte. Auf der Insel mit knappen Ressourcen und oft leeren Stauseen schafft das echte Unabhängigkeit. Für Privathaushalte: 60–80 Liter pro Tag; bei Pure Pro Max: 500 Liter pro Stunde. „Sauberes Wasser ist ein Grundrecht“, so Roland Kraml, CEO von Airspring.
Eine Vision für die Zukunft
Pure, Pure Pro und Fresh bilden ein Trinkwasser-Ökosystem; steuerbar über eine App. Die Systeme sind selbstreinigend.
Neue Möglichkeiten für Tourismus und Immobilien
Für Hotellerie und Immobilienentwicklung auf Mallorca entsteht mehr Nachhaltigkeit und Komfort: sauberes Wasser ohne Plastik und lange Transportwege. Weitere Projekte in Europa und Asien sowie Kooperationen mit Gemeinden und Umweltorganisationen sind geplant. Ziel: Better Water. Everywhere.
Besseres Wasser
Informationen und Kontakt:
- Dreimal pro Woche: Zwischen dieser deutschen Stadt und Mallorca fliegt Ryanair ab Sommer 2026
- Warnstufe Gelb: Wann es auf Mallorca zu Sturm und hohen Wellen kommen soll
- Hast du 'n Schaden?': Wird 'Goodbye Deutschland'-Geschäftsfrau Jenny 'Delüx' jetzt alles zu viel?
- Warnstufe Gelb: So stürmisch ist Mallorca am Donnerstag in den Tag gestartet
- Closing am Ballermann: Kein Heino, kein Sido – dafür feiert ein Nummer-1-Rapper sein Mallorca-Debüt
- Nach Vorstoß von Pedro Sánchez: Was das Ende der Zeitumstellung für Spanien bedeuten würde
- Diesen Fehler sollten Sie unbedingt bei einer Polizeikontrolle auf Mallorca vermeiden
- Neues Batterie-Werk zwischen Wohn- und Ferienfincas geplant - Anwohner schlagen Alarm