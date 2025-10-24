Gleich zwei Kometen an Mallorcas Sternenhimmel – Tipps zur Beobachtung

Gleich zwei Kometen sollen bis zum 10. November von Mallorca aus sichtbar sein. Lemmon und Swam sind zwei relativ helle Kometen, die unter dunklem Himmel der nördlichen Hemisphäre sichtbar sein werden. Beide haben lange Umlaufbahnen, kommen von sehr weit her, und obwohl sich ihre Sichtbarkeitsbedingungen unterscheiden, lohnt es sich, den Kalender zu markieren. Ein Überblick zu den besten Zeiten und Orten auf der Insel, um einen Blick auf die Himmelskörper zu werfen:

Einmalige Chance

Der Komet C/2025 A6 (Lemmon) zeichnet sich als der hellste Komet des Jahres ab und ist mit bloßem Auge unter ausreichend dunklem Himmel sichtbar. Hinzu handelt es sich um eine einmalige Chance im Leben, ihn zu sehen, denn seine Rückkehr wird erst in über 1.000 Jahren erwartet.

Der Komet C/2025 R2 (SWAN), wenn auch bescheidener in der Helligkeit, wird ebenfalls im Oktober zu sehen sein, was den doppelten (oder nahezu gleichzeitigen) Auftritt zu einem herausragenden astronomischen Ereignis macht.

Komet C/2025 A6 (Lemmon)

Schlüsseldaten

Der Komet Lemmon wurde am 3. Januar 2025 vom Mount-Lemmon-Survey in Arizona entdeckt. Er hat eine sehr lange Umlaufbahn von etwa 1.350 Jahren. Sein Perihel (größte Sonnennähe) erfolgt am 8. November 2025 in ~0,53 Astronomischen Einheiten (also etwa 79,3 Millionen Kilometer) zur Sonne.

Größte Erdnähe: um den 21. Oktober 2025. Geschätzte Sichtbarkeit: von Mitte Oktober bis Anfang November für die gesamte Nordhalbkugel.

Tipps für die Beobachtung von Mallorca aus

19. bis 30. Oktober 2025: optimaler Zeitraum kurz nach Sonnenuntergang (etwa 30 bis 60 Minuten danach, damit der Himmel ausreichend dunkel wird), Blick Richtung Nordwest-West; der Komet steht noch relativ hoch über dem Horizont.

optimaler Zeitraum kurz nach Sonnenuntergang (etwa 30 bis 60 Minuten danach, damit der Himmel ausreichend dunkel wird), Blick Richtung Nordwest-West; der Komet steht noch relativ hoch über dem Horizont. Um ihn an Himmel zu erkennen, kann man sich an den Sternen orientieren, die den „Schwanz“ des Großen Wagens bilden. Wenn man den gedachten Bogen dieser Sterne in Richtung westlichen Horizont verlängert, gelangt man zu Arktur – dem rötlich leuchtenden, hellsten Stern im Sternbild Bärenhüter (Bootes). Der Komet wird sich in der Nähe dieses Sterns befinden.

Möglichst weit weg von Stadtlichtern positionieren, um den Himmelskontrast zu verbessern.

1. bis 10. November 2025: weiterhin sichtbar, aber die Höhe über dem Horizont nimmt ab und die Beobachtung wird schwieriger, besonders in Gebieten mit Lichtverschmutzung.

weiterhin sichtbar, aber die Höhe über dem Horizont nimmt ab und die Beobachtung wird schwieriger, besonders in Gebieten mit Lichtverschmutzung. Ferngläser können helfen; unter dunklem Himmel könnte er mit bloßem Auge sichtbar sein.

Komet C/2025 R2 (SWAN)

Schlüsseldaten

Entdeckt am 11. September 2025 vom Amateurastronomen Vladimir Bezugly anhand von Bildern des Instruments SWAN des Satelliten SOHO.

Voraussichtlich am Abendhimmel zwischen dem 10. September und dem 1. November 2025 sichtbar.

Größte Erdnähe lag um den 20. Oktober.

Tipps für die Beobachtung von Mallorca aus

Etwa 20. bis 25. Oktober 2025: unter dunklem Himmel nach Sonnenuntergang Richtung Südwest-West blicken.

unter dunklem Himmel nach Sonnenuntergang Richtung Südwest-West blicken. Befindet sich zwischen den Sternbildern Adler und Schütze.

Da seine Helligkeit moderater ist, könnte die Beobachtung zumindest ein Fernglas oder Teleskop und einen freien Horizont erfordern.

und einen freien Horizont erfordern. Nach Ende Oktober und mit Beginn des Novembers nimmt seine Sichtbarkeit aufgrund geringer Höhe und zunehmender Dämmerung deutlich ab.

Städte meiden und warten, bis der Himmel nach Sonnenuntergang ausreichend dunkel ist.

Kurz gesagt: Komet Lemmon ist der große Protagonist dank seiner Helligkeit und der relativ leichten Beobachtbarkeit, während Komet SWAN einen zweiten, weniger hellen, aber ebenso interessanten „Akt“ liefert. Mit dunklem Himmel und an den richtigen Abenden (besonders zwischen dem 19. und 30. Oktober) lässt sich ein unvergessliches Himmelsschauspiel erleben.