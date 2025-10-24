Vorübergehende Beruhigung nach Sturm: So wird das Wetter die nächsten Tage

Nach einem äußerst stürmischen Donnerstag beruhigt sich das Wetter auf Mallorca vorerst, bevor es am Sonntag nass werden soll. Die Sturmböen am Donnerstag erreichten laut den Aufzeichnungen der staatlichen Wetterbehörde Aemet Geschwindigkeiten von bis zu 106 km/h in der Serra d'Alfàbia nahe Bunyola.

Rund um Palma und im Südosten nahe Santanyí wurden Windgeschwindigkeiten zwischen 70 und 77 km/h gemessen. Im Rest der Insel blieb es bei Spitzenwerten zwischen 50 und 70 km/h. Stürmisch war es aber überall.

Die Windgeschwindigkeiten auf Mallorca am Donnerstag (23.10.). / Aemet

Kuppel in Schule stürzt ein

Und es gab vereinzelt Schäden. So stürzte in Portocristo eine Kuppeldecke in einer Schule ein. Weil die Gefahr bestand, dass weitere Teile in den Innenhof fallen könnten, mussten die Schülerinnen und Schüler an der Escola Mitjà in ihren Klassenzimmern bleiben, bis die Feuerwehr die Trümmer beseitigt und die Gefahr gebannt hatte. In Can Pastilla erwischte es eine Palme. MZ-Leser Joachim Küllenberg schickte ein Foto, auf dem Feuerwehrleute damit beschäftigt sind, die Krone der Palme zu entfernen, nachdem ein Teil auf die Straße gestürzt war.

Diese Palme in Can Pastilla wurde durch den Sturm ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. / Joachim Küllenberg

Es wird überall warm

Der Freitag auf Mallorca tut nun wieder so, als hätte es gar keinen Sturm gegeben. Der Wind weht höchstens schwach, die Sonne scheint überall auf der Insel den ganzen Tag. Temperaturspitzenreiter wird Inca mit 25 Grad. Die Spannbreite der Höchstwerte ist relativ gering. Fast überall erreichen die Werte 23 bis 24 Grad. In der Nacht auf Samstag bleibt es mild, die niedrigsten Temperaturen werden in der Inselmitte mit 16 Grad registriert. An den Küsten bleibt es bis zu 20 Grad warm, es gibt also noch einmal eine Tropennacht.

Der Samstag ähnelt dem Freitag sehr, der gelbe Ball am Himmel ist wieder den ganzen Tag zu sehen, nur ganz vereinzelt können harmlose Wölkchen vorbeiziehen. Einem Strandtag steht nichts im Wege, es wird noch einmal ein bisschen wärmer als am Vortag.

Strandtag am Samstag

Pollença, Sa Pobla, Manacor und Artà erreichen noch einmal Höchstwerte von 27 Grad. Etwas kühler bleibt es im Süden der Insel mit Höchstwerten von 24 bis 25 Grad. Nutzen Sie auf jeden Fall den Samstag für Ausflüge, denn am Sonntag ändert sich das Wetter drastisch.

Bereits am Vormittag kann es von Westen her anfangen zu regnen. Den Tag über soll es sich regelrecht einregnen, die Sonne wird man wohl den ganzen Tag kaum zu Gesicht bekommen.

Der Wind bläst nun aus Nord, die Temperaturen fallen folgerichtig. Es wird maximal 23 Grad warm. Allerdings handelt es sich nur um ein kurzes Intermezzo, am Montag soll die Sonne schon wieder zurückkommen, und die Tage darauf steigen die Temperaturen langsam wieder etwas an.